DJ SODA被胸襲後再赴日　小背心印這些字被日本人哀求：不要再來

南韓性感女神DJ SODA今年8到日本大阪參加音樂節活動，自曝下台與觀眾互動時遭多人胸襲性騷擾，主辦方發聲挺她，事後有兩男透過YouTube影片致歉並自首。



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事件落幕後DJ SODA 9月再度訪日，並在社群率續分享旅遊紀錄，不過她日前曝光在日本超商的影片，細肩帶小可愛上寫著「No sexual service（不提供性服務）」字樣，引起部分網友不滿，認為她是故意諷刺早前發生的性騷擾風波，留言直言「希望你不要來日本」，也有網友表示「超商禁止攝影」，不過DJ SODA並未對此回應是否有取得攝影許可。（點圖放大看涉事影片畫面👇👇👇）

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