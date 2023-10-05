杭州亞運︱沙灘排球驚現白晢仙氣美女　翻版李聖經173申智恩爆紅

撰文：威廉神
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沙灘排球場俊男美女不少，一眾健兒個個身材健美兼一身古銅膚色，杭州亞運沙排賽場卻極罕有地出現一位皮膚白晢的選手，加上她的仙氣美貌被指跟韓國女明星李聖經近似，近日極速爆紅。

杭州亞運．沙灘排球︱申智恩的美貌成為焦點話題。（Instagram）

今屆亞運女子沙灘排球20對組合參賽，韓國其中一對組合申智恩／金世娟，因為前者美貌成為焦點。在一眾深棕膚色健兒之中，申智恩一身雪白顯得更加突出。

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杭州亞運．沙灘排球︱申智恩一身雪白肌膚在場上更加突出。（Instagram）

22歲的她白晢高挑，杭州亞運官網報稱身高1.71米，不同媒體指她身高達1.73米，並直指她的外型和樣貌酷似韓國著名女星李聖經。

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申智恩被指外型和樣貌酷似韓國著名女星李聖經（圖）。（Instagram）

申智恩與拍檔金世娟在沙灘球場奮戰，可惜分組賽4戰全敗，而且4戰皆以局數0：2敗陣，未能晉身16強，只能跟另外3對同樣4連敗的組合，同列今屆賽事第17位。

賽事後她在Instagram長文抒發感受，「能參與杭州亞運、身披太極徽章作戰是我的夢想，我很開心。可是這個等待多時的寶貴機會，卻因我缺乏經驗走到盡頭，我感到心碎。」申智恩感謝給予機會及支持她參賽的人，「今次經驗讓我獲益良多，成為一個總是盡力做到最好的人。」她上載不少參加今屆賽事的照片，隨即在網上廣為流傳。

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【韓國沙排女神申智恩（點圖放大）】

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杭州亞運．沙灘排球︱申智恩與中國選手的膚色成強烈對比。（Instagram）

外界對她的美貌驚為天人，開始從她的社交媒體挖出舊照片，確認她「根本美女」，台灣媒體紛指她為「空靈選手」、「仙氣美女」，形容她「激似李聖經」，內地媒體以至外地網媒亦紛紛報道。

她的Instagram名稱跟韓文全名或英文拼音均無關，不易被找出來，惟追隨者人數仍持續上升，目前達1.7萬。【申智恩IG傳送門：ww.grace.kr】

今屆沙排女子組賽事，香港隊兩對組合杜詠彤／黃雯靖、盧慧茵／袁廷芝均能晉身16強，未能再進一步下，並列第9名。

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【申智恩更多美照（點圖放大）】

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