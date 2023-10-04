Siam Paragon槍擊案｜韓美女網紅就在現場！槍聲響後大逃亡全直播

泰國知名的購物中心暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日發生槍擊案，造成2死5傷。



而當時剛好有一名韓國正妹直播主，在購物中心內用餐，因此整個倉皇逃出的過程，都透過直播放送出去。

由聽到槍聲至與眾人大逃亡過程全直播（點圖放大瀏覽）：

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這名正妹直播主當時正在購物中心內的餐廳用餐，還一邊開著直播與網友聊天，不料突然聽到砰的一聲，接著就有民眾在尖叫。

她頓時被嚇到，也開始跟著人群往外跑，邊跑邊喊：「是槍聲嗎？」

她一臉驚恐的模樣也透過直播被網友看到，最後她跑出購物中心後，才漸漸停下腳步，大聲喘氣。

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