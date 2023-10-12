內地女$7500租50呎房　一屋8戶共用廚廁　訴留港原因：更自由包容

【香港住屋／租金】香港樓價高企，有些地段的租金也高得令人卻步。有來港讀書工作的內地女生日前大方分享在香港租房的體驗，她目前正租住由1個大單位分成8戶的房間，8戶人共用廚房、洗手間、洗衣機，私人空間則是50呎的小房間，而租金就高達7,500元。



該名內地女生大方分享在香港租房的體驗。（比魯斯Bruce／小紅書）

該名家居博主「比魯斯Bruce」在小紅書上載街訪片段，1名內地女子受訪時表示，她來港修讀副學士、學士、碩士，至今已有5年，現剛碩士畢業數月，選擇留港工作。她與另外7戶人合租1個大單位，每人分住1個房間，房內空間只有50呎，月租7,500元。

從影片可見，房子規劃可說是一目了然。業主在飄窗旁加設一半床架，放上床褥就變成一張緊貼着玻璃窗的單人床。床頭旁放了個小垃圾桶，床尾處有及窗台上方有伸縮杆晾衣服，床邊放了書桌、椅子。

女子表示屋內的公共空間如廚房、洗手間都是共用的，需要8個人共用1個廚房及洗衣機，另外有女生專用的洗手間。住宅樓下就是商場，上下相連，購物方便。她又分享留港原因，是因為覺得香港環境「更包容一些，感覺更自由一些」。

內地女生與另外7戶人合租一個大單位，每人分住一個房間。（比魯斯Bruce／小紅書）

影片曝光後在網上引起極大迴響，不少內地網民都表示「震驚」，更有人直言無法接受，「就這還要7,500？」、「無言以對，我住這房子估計會抑鬱，5平的自由」、「我也會抑鬱，濕衣服掛在床上方」、「這是過的啥日子啊這」。

不過，有網民亦表示理解，「雖然房間小小，但是擁有一個屬於自己的空間，也很讓人羨慕了」、「這種8戶這麽乾淨也是這輩子第一次看見」、「每個人對幸福的定位不同！她現在的蝸居，也是為了日後舒適的生活」。

（小紅書）