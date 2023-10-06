天價電費！小紅書女租500呎單位　冷氣咁開電費$4867　網民咁建議

這電費單太貴了吧！有女生在小紅書發文，指在香港租500多呎的單位，內設3部冷氣，現時只有睡覺時會開1部，但新一期電費竟要4,867元，而她8月時才找人洗冷氣，平日只會開24度，大呻「香港租房天價電費」。樓主的電費單引起網民嘩然，有人直指所住單位面積大相近，晚上才開冷氣，每期電費僅約1,000元，提醒樓主要檢查冷氣的能源效率標籤，又推測是否有其他耗電原因，建議盡快向中電了解。



樓主上傳新一期電費單，要近5,000元。（小紅書圖片）

任職美甲師的樓主在小紅書發文，大呻「香港租房，天價電費」，照片所見，她最近一期電費要4,867元。她透露租住單位50平（平方米，約538呎），設有3部冷氣機，「只會睡覺時候開一台，兩個月4000多，只能努力搓指甲」。樓主稱8月時已找人洗冷氣，長期開24度，難理解電費為何如此貴。

帖文引起關注，不少人直指居住單位面積和樓主差不多，晚上才開冷氣，電費都不及她貴，只是1,000元多點，有時還會開一整天，「不正常，我24小時開2個月才1,000元」、「有點多，有否諮詢中電，而且應該是已扣政府津貼」、「無可能喎，就算3台夜晚全開都唔會咁多，除非3台24小時全開啦」。

許多網民提醒，租樓要留意冷氣機的能源效益標籤。（示意圖／資料圖片）

許多人提醒她留意冷氣能源標籤，尢其是租樓，1級才省電，如果設有變頻式冷氣電費會更平，她租的地方3台冷氣都是四級，「客廳冷氣盡量不開，只開水冷風扇，太熱的話就外出商場走走…冷氣溫度只在23度不要調溫度，因為每低一度電量會上升」、「我家就是3部冷氣都是買四級，貴死，但租房又不能換冷氣」。有網民分享，家中10年舊冷機試過開到電費要6,000元，換新機後電費急降到3,800元。

但不少人覺得樓主的電費不正常地貴，應盡快向電力公司了解，又懷疑她家中另有很耗電的東西，「村屋？快請中電來查查電掣，你交的可能是全棟樓的電費」。樓主後來回覆指，冷氣是業主安裝，已經很舊款，會再作調查。

（小紅書）