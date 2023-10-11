前女友傳訊邀請出席婚禮　爆當年分手原因：你無錢！　男子竟咁講

沒錢就不配有愛情嗎？馬來西亞一名男網民日前收到前女友傳訊，邀請他出席她的婚禮。前女友不但一直「曬命」訴說現任如何寵愛她，還不忘踩前度兩腳，批評男子沒有錢，並大爆當年分手就是嫌他窮，更無禮地說對方被女人拋棄是他宿命！男子並未將前女友的嘲諷放在心上，不過就將對話截圖分享到網上，事件瞬即成為網上熱話，不少網民都想為男子出啖氣，紛紛留言鬧爆他的前度。



馬來西亞1名男網民日前收到前女友傳訊，邀請他出席她的婚禮，但是對方言談間卻不斷貶低他。（網上圖片）

馬來西亞1名男網民日前在TikTok上傳與前女友的WhatsApp對話截圖，顯示前女友邀請他出席她的婚禮，但是言談間卻不斷貶低他。

從對話可見，前女友對現任可說是相當滿意，字字句句都在炫耀，相反對於樓主就極其不滿。她先邀請樓主可以帶另一半一起出席婚禮，但緊接着就問他「不知你是否仍然單身，或者又被拋棄了？」，然後就開始讚揚現任男友十分愛護珍惜她，能滿足她一切願望，接着又話裏有話地暗示樓主當初對她不夠好，「我現在不用再一直等你送禮物給我了」。

她繼續批評樓主，甚至說起當時分手的主因就是經濟問題。她表示，現今女性不想和另一半捱苦，所以都不喜歡窮男人，她自己也是因為樓主沒錢才提出分手，「我離開你就是不想和你一起捱苦日子，我現在的男友可以滿足我所有東西，要什麼有什麼。你沒有錢，所以才總被另一半拋棄，也許這就是你的宿命吧」。

樓主表示不管前女友如何用言語傷害他，他都會原諒對方。（網上圖片）

對於前女友冷嘲熱諷，樓主回應說那些都已經忘了，又感謝她的邀請，並祝福她。他隨後上傳兩人的對話截圖，表示他有自知之明，並安於現狀，不管前女友如何用言語傷害他，他都會原諒對方，不會放在心上。

帖文引起網民熱議，不少網民都為樓主抱不平，並批評他的前女友性格惡劣，言行莽撞，又對兩人分手拍手稱快，「幸好分手了，不然就是你娶她」、「這是什麼態度，有必要這樣說話嗎」。亦有人安慰樓主，表示如果前女友因為錢離開他，那麼她根本不曾愛過他，「總有一天你會找到真心愛你的人」。

（綜合）