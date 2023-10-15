車cam直擊何文田名車不打燈圖切線　險撞後方車輛　最後咁攞尾彩

香港路窄車多，司機駕駛時記得顧及其他道路使用者。網上流傳一條「車cam」影片，顯示有車輛沿何文田窩打老道右線行駛，因應燈號而慢駛，和前方一輛的士相距起碼一個車身位置時，中線一輛積架（Jaguar）名車未有打燈，打算切入右線，險和「車cam」車輛相撞，「車cam」車輛立即停一停，繼而稍微扭右避車和響咹示意，但積架仍然打算切線，司機繼續響咹行駛，沒有讓給對方，同時怒斥「X你老X臭X」，最終燈號轉綠，「車cam」車輛跟隨的士行駛，保持一個車身距離，積架即時踩油加速如願切線。網民批評「切線無打燈已做成不小心駕駛」、「好多人發雞盲，讓直行車行先真是那麼難？」。



有車輛沿何文田沿窩打老道右線行駛，因應燈號而慢駛，和前方一輛的士相距起碼一個車身位置時，當時一輛積架名車停在中線。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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涉事「車cam」影片被上載至各個社交平台，片長約半分鐘，可見現場是何文田窩打老道65號往九龍醫院方向，上月29日下午4時許，該輛「車cam」車輛一直沿現場右線駕駛，因應燈號而收慢，和前方一輛的士相距起碼一個車身位置，慢慢駛前之際，中線一輛積架名車在沒有打燈的情況下試圖切入右線，和「車cam」車輛距離極近，險發生相撞。

「車cam」司機立即急停響咹，隨即稍微扭右避車，但積架沒有收手，仍然打算切線，「車cam」司機繼續響咹，同時怒斥「X你老X臭X」，之後慢慢駛前，和的士收窄距離，積架無法切線。

積架如願切線。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

隨後燈號轉綠，「車cam」車輛於是跟隨的士行駛，但兩車保持一個車身距離，積架見狀即時踩油加速如願切線，成功爬頭駕在正前方。

影片引來多名網民討論，紛紛留言指「切線無打燈已做成不小心駕駛」、「好多人發雞盲，讓直行車行先真是那麼難？」、「提議舉報佢」、「告得啦」。

（綜合）