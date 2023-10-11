尖沙咀米線店翻用二手蘿蔔？食客質疑有牙印　店員咁解釋獲網民撐

發現上菜食物疑被上手客人食用？日前有食客不滿發文指光顧尖沙咀某知名米線店時，疑似吃到二手蘿蔔，詢問店員獲回覆「係夾到咁」，對方以「人頭擔保」並非重用，惟她不接受對方解釋，更於網上公審涉事餐廳。帖文引來網民熱議，雖然有人覺得痕跡貌似咬痕，不過更多人為餐廳辯護，認為蘿蔔質地軟身，若然再用「麵包夾」夾出的確會被「夾爛」。



有食客日前於尖沙咀某知名米線舖疑吃到二手蘿蔔，不滿發文公審惹來熱議。（FB「飲食黑店大全-(全港食店質素價錢服務關注組）」圖片）

該港女在facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組）」發帖，無奈表示日前於尖沙咀某知名米線店舖吃到疑似二手蘿蔔，並指查詢店員獲回覆「係夾到咁」，對方又以「人頭擔保」絕非重用。照片所示，她點選的米線上有香茹、腐竹、白蘿蔔，她夾出的一塊蘿蔔缺少了一半，亦有凹凸不平痕跡。

雖有網民同樣覺得明顯是牙齒印，「叫佢攞個夾出嚟睇吓啱唔啱位」、「咁都話唔係二手，當啲客係白癡」；不過大部份人就反指樓主誤會了，「點會重用，拿拿聲掉咗上一手個碗抹枱上菜落單啦，仲慢慢同你夾蘿蔔？」、「蘿蔔淋，夾到咁都唔出奇」、「唔會慳嚿蘿蔔啦」。同時反問她有否確鑿證據，「你咬完影相話二手都得㗎啦」、「啲米線夠斷斷下啦，係咪重用」。

有網民貼出麵包夾外形圖作對比，相信是員工夾菜時不慎夾爛而已。（FB「飲食黑店大全-(全港食店質素價錢服務關注組）」圖片）

另有留言覺得雙方都有責任，「（店員）夾到爛咗，切返好少少個形狀再上枱先合理」，但認為樓主亦應即場要求更換，根本毋須事後公審。

（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組）」）