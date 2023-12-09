人妻狂數「罪狀」問：怎勸老公送婆婆去養老中心？　網民籲夫離婚

婆媳關係是夫妻間一大難題，但率先「公審」對方的卻未必獲得同事！台灣有人妻在網上大呻，稱自從老爺逝世‧，舉家搬返丈夫老家與奶奶同住後便暗湧四起，她更大數奶奶「罪狀」，指對方經常長時間逗留在廚房或客廳，令她只能留在房中，煮飯時餸菜又多，而且多鹽多調味料，會留起剩餸等待下一餐再食，打掃時又不會擰乾拖把，令到女兒數度滑倒。人妻表示忍無可忍，已向丈夫下最後通牒，要求他送奶奶到養老中心，否則兩母女返回娘家。帖文引來大量網民熱議，紛紛贊成要「送走」，不過一致稱要送走人妻，更指「你老公應該快點離婚」、「希望你能對妳老公出最後通牒，這樣你就能安心的一直待在娘家」、「婆婆很好了，是妳才要去住療養院」。不過也有人質疑帖文真偽，懷疑是「釣魚文」，即純屬惡作劇的虛構文章，否則不會如此理直氣壯。



自從奶奶搬來同住後，人妻自覺委屈，故要求丈夫將奶奶送到養老中心。（《BB來了》電視劇照）

樓主在「匿名公社」發文，稱婚後和丈夫搬出去，「沒跟奶奶住過，有只有過年過節會回來小住幾天，所以沒什麼感情，也沒什麼話題可以聊」。惟老爺前年過身後，留下一幢住宅，由於丈夫是獨子，所以沒有爭產問題，他們舉家便搬去跟奶奶同住，但卻令樓主每日「壓力山大」。

樓主訴苦指奶奶「喜歡待在客廳，電視打開就可以坐很久」，雖然會去街市，但大部份時間留在廚房或客廳，令樓主每次載女兒返學後都不想回家，唯有強迫自己在外逛到接近中午才回去用膳。

用膳亦是一大問題，奶奶見到樓主未返家，就會致電催促她回家吃飯，而且「每次都煮很多」，剩下餸菜留待「晚餐再熱來吃」，奶奶烹調時多鹽多調味料，而樓主一家過往吃得比較清淡，「買便當也是選健康餐盒」，懷疑奶奶「故意想要害我跟女兒」。

人妻數落奶奶多項「罪名」。（《BB來了》電視劇照）

另外，打掃方面，奶奶每次都不會預先通知，有時樓主在房內，她都不會敲門，而且不會擰乾拖把，女兒已經滑倒過數次，即使樓主數個月前買了質素高的拖把送給她，但她堅持「舊的沒壞，就不能換新的」，令到樓主非常生氣，「乾脆拿去送我姐」。

樓主坦言尚有很多地方令她感到不舒服，總之不想再和奶奶同住，每次提起這個話題，丈夫都說「要我包容一下」，樓主如何抱怨，丈夫當沒有聽到，即使女兒跌倒，他也只有提醒母親數句，樓主形容自從奶奶搬回來，「我都快不認識他了，連女兒都說爸爸變了，不愛我們了」。

樓主丈夫不知如何是好。（《BB來了》電視劇照）

直到有一晚，樓主向丈夫下最後通牒，如果不送奶奶去養老中心，樓主就帶女兒返回娘家，結果丈夫稱要給他少許時間處理。樓主知道丈夫擔心奶奶住不慣養老中心，便收集了很多資料，解釋現時很多養老中心設備都很齊全，食住醫不用煩惱，而且可以結交朋友，加上奶奶一直保管老爺遺產，相信存款絕對足夠，惟丈夫稱仍然需時考慮。

樓主直指不明白丈夫到底有什麼好考慮，又表示「一年多以來我的委屈和壓力他都看不到，我只想要過回平靜的生活而已」，反批丈夫是否要母親和妻女之間二選一才肯答應。

帖文隨即引來多名網民激烈留言，一面倒狠批人妻身在福中不知福，「希望你能對妳老公出最後通牒，這樣你就能安心的一直待在娘家」、「婆婆很好了，是妳才要去住療養院」、「這種話也敢講 實在是大不孝」、「都煮飯給你吃，幫妳打掃，只是當個廢媳婦有什麼好委屈的」、「妳自己可以滾，有多遠滾多遠」、「你老公應該快點離婚，這樣就不會和你有爭產問題」。不過，也有人認為帖文是釣魚文，內容純屬虛構，旨在激起網民反應。

（匿名公社）