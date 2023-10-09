業主見遲交租問是否退租　港女即付兼批態度差　網民熱議最佳做法

雖然準時交租是天公地道，但一時忘記而遲交的確情有可原。一名港女本月1日收到停車場管理公司查詢，指因未有收到她的停車場車位租金，詢問她是否退租。她即用中英文指出當日只是本月1日，批評對方態度欠佳，一氣之下轉帳4,625元租金，而且反問：「唔通你返工遲到5分鐘，我問你係咪唔想撈？」

港女將對話上載instagram限時動態，被截圖轉載至討論區，有網民支持管理公司，不明白為何港女「遲交（租）仲聲大夾惡」，但亦有人認為「遲咗1日交租，正常叫租客交返租，點會問租客係咪想終止租約，業主咁寸都撐？」，也有網民兩邊都不幫，「其實寸就係寸啦，（港女）反應過大都係真」。



該instagram限時動態截圖被轉載至討論區，引來網民討論。（連登討論區圖片）

相關instagram限時動態截圖被上載至「連登討論區」，顯示停車場管理公司代表以「你好」作為開場白，表示因仍未收到港女10月份停車場租金，「請問是否退租？」，句末加上笑臉emoji。港女閱後立即用英文回答，指當日只是本月1日，管理公司應該友善提醒租客交租，而非直接問他們是否退租，之後她傳送1張轉帳證明截圖，可見已將車位租金4,625元轉至管理公司，轉數時間為當日傍晚6時許。

港女其後再用中文批評管理公司，「唔通你返工遲到5分鐘，我問你係咪唔想撈？麻煩你反省下溝通語氣及態度」。截圖沒有顯示管理公司如何回覆，但港女在限時動態加上粗口，怒斥「畀四千六一個月租，仲係度串X我」。

香港車位不足，部分停車場車位非常搶手。（示意圖/資料圖片）

帖文引來多名網民討論，部份人支持管理公司，不明白為何港女「遲交（租）仲聲大夾惡」、「唔覺句嘢寸緊佢喎，會唔會太敏感？」、「對方用『退租』嚟提醒租客交租好過就咁問『仲未收到十月份租金喎，幾時交租呀？』，畀着我收到呢個訊息覺得好唔好意思，會同對方耍冧同即刻交返」。

亦有人認為「遲咗1日交租，正常叫租客交返租，點會問租客係咪想終止租約，業主咁寸都撐？」、「咁都唔叫串，正常溝通會唔會咁問人？」。也有網民兩邊都不幫，「其實寸就係寸啦，（港女）反應過大都係真」，甚至有人表示不知道港女過往有否遲交租，以及交租日期，避免評論太多「跟車太貼」。

（連登討論區）