驚！港男深圳挑戰「全生宴」　生蟹生蝦仲有呢啲…　下場震撼網民

【深圳美食／旅遊／北上】沒有勇氣及強健體魄，恐怕難以挑戰這些美食！有港男於「深圳吃喝玩樂資訊關注組」發文，顯示自己挑戰了「全生宴」，包括生腌蟹、瀨尿蝦、生蠔等，全部加上辣椒辣油「滿堂紅」。而樓主挑戰後報告「戰況」，形容自己「仲健在，第二日冇肚痛」。

帖文引來網民熱議，直呼恐怖，「全生宴，好恐怖」、「再美味也冇膽試！」、「搵命博」，也有網民提醒，「小心，有機會不是肚痛腸胃炎咁簡單，而係急性肝炎」。



有港男於「深圳吃喝玩樂資訊關注組」發文，顯示自己挑戰了「全生宴」，包括生腌蟹、瀨尿蝦、生蠔等。（Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」）

該港男於Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」上載「全生宴」照片，指其內地朋友招呼他吃這些菜式，「希望唔好肚痛」。

照片見到，這「全生宴」包括生腌蟹、生蝦、生蠔等，全部加上辣椒辣油，紅紅的賣相看似相當辛辣。而樓主挑戰「全生宴」後報告「生還戰況」，形容「第一次食，我仲健在，第二日冇肚痛」。

照片見到，這「全生宴」包括生腌蟹、生蝦、生蠔等，全部加上辣椒辣油，紅紅的賣相看似相當辛辣。（Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」）

不少網民看後驚呼恐怖，「全生宴，好恐怖」、「再美味也冇膽試！」、「搵命博」、「自殺特攻隊」、「好東西，但唔係個個人受得！」、「我老公多年前試過，未過關已痾到七彩」。也有網民認為是平常事，「我媽成日整，由細食到大，啲人唔識嘢，少見多怪」。

另有網民提醒樓主小心身體，「小心，有機會不是肚痛腸胃炎咁簡單，而係急性肝炎」、「我見到一碟痛風，一碟尿酸，一碟三高，一碟急性中毒」、「挑戰肝腎能力」。