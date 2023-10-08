颱風小犬│網民湧天文台fb激讚8號風球預報：果斷　但關注呢個問題

【颱風／天氣消息／天文台／小犬／熱帶氣旋／颱風路徑預測／8號風球／打風／預報】颱風小犬逼近香港，天文台一如預告於中午12時40分改發8號風球，大批網民湧到天文台Facebook大讚天文台做得好，「Good Job」、「好果斷」。也有不少網民關注8號風球會懸掛到何時，以及會否影響星期一（10月9日）上班上學等。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬正在香港約100公里範圍，周日（10月8日）以颱風強度在香港南面100公里範圍掠過，目前趨向香港機率最高七成。

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天文台中午12時40分改發8號風球，表示受小犬影響，本港離岸多處吹烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過，本港會逐漸由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽地方會變得當風。若小犬維持現時強度，其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，該區風力可能會再進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

不少網民湧到天文台Facebook大讚天文台做得好。（天文台Facebook）

由於天文台早於今早7時45分已預告會在中午12時40分改發8號風球，令市民有預算，不少網民湧到天文台Facebook大讚天文台做得好，「Good Job」、「好果斷」、「好準時」、「天文台上次做得很好，6:00am前講實紅黑雨，等學生家長都有個預算，讚定先」。也有網民笑言「小犬咁耐仲唔累，好似咁鍾意香港」，提醒「大家要安全呀」。

打風下市況。（廖雁雄攝）

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另有不少網民、打工仔關注8號風球懸掛時間，以及會否影響星期一（10月9日）上班上學等，「預計掛幾耐呢？」、「半夜有機掛更高，可能到明天」，另有網民「打定輸數」、「聽日記得準時返工」。