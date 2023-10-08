颱風小犬│打風飲茶酒樓收「加二」服務費　網民1原因批無良惹熱議

颱風小犬殺到！天文台今日（10月8日）中午12時40分發出8號風球，由於正值星期日，不少人早已預備颱風假節目。有小西灣街坊表示今晨於3號風球懸掛期間，與家人到酒樓飲茶，遭酒樓以颱風為由收取「加二」服務費，批評相關做法無良，引來網民討論。



有小西灣街坊表示今晨於3號風球懸掛期間，與家人到酒樓飲茶，遭酒樓以颱風為由收取「加二」服務費，批評相關做法無良。（fb「柴灣小西灣關注組 2.0」圖片）

該小西灣街坊於facebook發文，稱今晨（10月8日）3號風球仍然懸掛時，與家人到區內1家酒樓飲茶，到場後發現酒樓貼出告示，表示「因颱風關係，是日收費20%，衷心多謝」。

樓主認為8號風球期間食肆收費較高無可厚非，但他指與家人用餐時仍是3號風球，因此批評酒樓提早加價做法「無良」，「昨天3號（風球）又唔加二？正Xk，唔再光顧，趁風打劫」。他形容不少食客得知「加二」收費後直接放棄用餐，「當時好多長者，家庭知道加二都鬧住走！」。

樓主向侍應查詢，沒料竟獲理直氣壯回應，「個黑衫制服男職員仲話周圍打風都加二，你咪唔好食囉！我問邊度邊間加二，條友唔答！好多長者、家庭都話離晒大譜！黐線！加二！趁風起價！」，令他明言不再光顧，「你話高級食肆，有裝修、服務好、味道正唔怪你加二，屋邨酒樓加二，咁多老人家，正無良酒樓，等倒閉！」。

另有網民發文指，今晨到北角一酒樓用餐時同樣被收「加二」服務費。（fb「東區＆柴灣人好多事」圖片）

另有網民發文指，今晨到北角一酒樓用餐時，甫坐下便看到枱面有告示，表明「是日風球，收取加二服務費，多謝！多謝！」，不禁批評相關做法，「究竟係打風定打劫呢？」。

帖文引來網民討論，有網民認為酒樓提早收取「加二」服務費過於進取，「離譜，都未掛就20%」、「遲啲紅雨黑雨都咁做？」、「巧立名目」。亦有網民認為酒樓早已預計要在8號風球時經營，需要計算經營成本，明碼實價，食客可自行選擇是否光顧，「如果開工嘅人有加人工，咁好合理，唔係八號波搵邊個返工？你都唔想返，將心比心」、「佢拉你入去就打劫，睇到都幫襯就係自投羅網，無人迫你㗎喎」。