冒險樂園掟彩虹被指金幣大過中獎圈　顧客報警　店方稱不實指控

室內遊樂場是不少市民假日消遣的好去處，日前網上瘋傳相片，指屯門1間美國冒險樂園分店的掟彩虹遊戲疑被指有漏洞，有玩家發現其中1個中獎圈的直徑比該店的金幣窄，認為店方刻意欺騙，因而怒極報警，事件引起網民熱烈討論。



警方指，事發周六（7日）下午約5時，有人報案指在室內遊樂場，與職員就掟彩虹遊戲的中獎事宜發生爭執，警員到場了解，雙方其後表示將自行解決。



美國冒險樂園顧客服務部周二（10月10日）回覆查詢表示，就近日屯門華都商場分店的一宗「幸運彩虹」個案，該公司有初步調查，表示事發時分店經理按公司指引及判獎準則，到「幸運彩虹」攤位判獎，因見代幣確與黑界重疊，故向顧客表示代幣不中獎。美國冒險樂園指出，經講解後仍未能就判獎達成共識，故經理用手機以俯視判獎角度拍下代幣相片，向顧客展示及進一步講解。唯顧客仍認為代幣中獎，並自行報警處理。警員到場後，分店經理擺放了一個中獎示範與顧客投出的代幣作出比對，同時再用手機以俯視角度拍下中獎示範予顧客觀看。經多番講解後，最終仍未能達成共識，警方建議顧客可從其他途徑跟進。

美國冒險樂園強調，幸運彩虹每一個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況。對於顧客作出的不實指控，該公司深表遺憾。

網上瘋傳相片，指屯門1間美國冒險樂園分店的掟彩虹遊戲疑被揭發有漏洞，有玩家發現其中1個中獎圈的直徑比該店的金幣窄，認為店方刻意欺騙，因而怒極報警。（fb圖片）

另有報稱曾在冒險樂園工作的知情網民表示，冒險樂園每隔數年就會推出新版代幣，近年亦有更換過，若使用舊版本代幣玩掟彩虹，是有機會出現「大到一定砸界」的情況，故認為事件有可能是有人使用舊代幣，或者店方未更換新彩虹板。

屯門華都商場美國冒險樂園「掟彩虹」遊戲分店仍如常開放營業，掟彩虹遊戲亦有開放。（洪芷菁攝）

網上瘋傳相片可見，事發地點疑為屯門1間美國冒險樂園分店，多名玩家及警員圍在掟彩虹遊戲旁邊，正查看巨型「彩虹」膠板。樓主表示，事發時他與友人玩掟彩虹，發現綠圈位置「完全唔夠位」，店方提供的金幣甚至比綠圈較大，因此無論如何掟金幣也不能中獎。

樓主指，過往曾在不同分店玩掟彩虹遊戲，惟未遇過類似情況，「間間場闊度唔同，之前又一城叫佢手擺出嚟係真係有位，今次係手擺都冇」。他續指，直至友人提出質疑及報警前，所有掟中或觸碰到綠圈的金幣都被視為「砸界」不當中獎，「未報之前全部都話砸界，係綠色先有咁嘅情況，藍色佢有擺出嚟無問題」。

友人發現不妥後向職員投訴，並要求對方親自將金幣放到綠圈內驗證，「叫佢擺出嚟擺咗幾分鐘，都擺唔到，最後影出嚟都係砸界，但係佢話咁叫中，仲話iPhone廣角（鏡頭），所以點影出嚟都係會掂到」。

雙方就是否中獎一事引起爭執，其後決定報警。警員到場了解後將事件記錄在案，案件列作糾紛，「最後簡單啲講，都係差佬嚟到記錄在案，要我哋自己同海關消委會投訴」。

屯門華都商場美國冒險樂園「掟彩虹」遊戲分店仍如常開放營業，掟彩虹遊戲亦有開放。（洪芷菁攝）

事件引起網民熱議，不少人認為若綠圈比金幣大，則代表遊戲存有漏洞，「如果銀大過綠色根本係詐騙」、「開新舖前都唔check下啲嘢先，中間藍色無事，反而係綠色有事」、「個銀大過界，報警啱呀，個個都話小事無所謂，但細數目都係錢，要畀樂園知啲客唔係傻」、「其實好多間都係咁，真係要搵相關部門搞搞佢，錢又識收仲不停加價，彩虹池不停改不停縮，獎又唔見佢識派」。

不過，有經常到冒險樂園的玩家表示，店方「每隔幾年」就會換新代幣，而近年亦有更換，有網上討論區早前有媽媽網民更提醒舊版代幣已停用，要及時更換新版代幣。另有報稱曾在冒險樂園工作的知情網民表示，他曾負責看守掟彩虹遊戲，的確見過有玩家拿一堆代幣來玩時，「發現大到一定砸界」，其後才發現是舊代幣，「原來佢哋每隔幾年會出一批新幣，每次換新幣彩虹板都要換，因為新代幣尺寸會唔同」，因此，他認為事件有可能是客人用了舊幣，或者是店方沒換新板。

警方表示，周六（7日）下午5時03分接報，1名21歲報案人表示在室內遊樂場玩掟彩虹遊戲時中獎，惟經理不同意，雙方因而爭執。警員到場了解後，雙方表示將自行解決，案件列作糾紛處理。