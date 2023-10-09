家貓遊走露台圍欄極危險！主人被揭有前科　網民怒斥：冇資格養貓

家中有小毛孩，加裝防止墮樓的安全措施是養貓之人的基本常識。最近將軍澳1名街坊網上發文，稱對面屋苑的單位有主人竟將家中露台大門打開，貓咪在毫無阻擋及零安全措施的環境下，於玻璃面圍欄上遊走，幸好樓主最後及時通知相關大廈管理員處理，貓咪安全回到室內。驚險畫面嚇倒不少網民，紛紛怒斥主人「冇資格養貓」，樓主更發現涉事主人並非首次讓貓咪身陷險境。



將軍澳1名街坊網上發文，稱對面單位的貓主人竟將家中露台大門打開，貓咪在毫無阻擋及零安全措施的環境下，於玻璃面圍欄上遊走，場面驚險。（facebook圖片）

居於將軍澳的樓主日前在facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發文並上傳照片，顯示其對面屋苑某單位的露台，竟有1隻家貓走在欄杆上，旁邊全是雜物和正在晾乾的衣物。據照片所見，露台沒有任何安全措施，防止貓咪墮樓，貓咪一不小心，便會從露台直墮地面。她見狀已立即通知相關屋苑的管理處，幸好貓咪最後安全入屋，不禁在帖文直斥：「麻煩屋主好好睇住，見到好嬲！」

樓主其後表示，今次已是第二次目擊同類情況，去年亦曾見過貓咪於露台圍欄上危坐，曾批評對方「點可以咁樣㗎？門又唔關，又無貓網」，並引起同區街坊關注，可惜不足1年同樣的畫面再次發生。

樓主其後表示，今次已是第二次目擊同類情況，去年亦曾見過貓咪於露台圍欄上危坐。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文一出，大批網民紛紛直呼看得心驚膽顫，認為貓咪一旦被嚇倒或失足便釀成憾事，「無知害死貓，不要錯了才後悔」、「睇到個心離一離」、「你唔好同我講有隱形貓網呀？」、「如果貓貓細膽啲，外面㩒個門鐘，已足夠令佢叉錯腳，嗰啲人類有冇常識㗎？」。也有人怒斥涉事主人毫無責任心，「如果有咩事一定要報警拉人」、「呢啲衰人根本冇資格養貓」。