颱風小犬│9號風球僅15分鐘預告　網民湧fb狂鬧　天文台咁解釋…

【颱風／小犬／天文台／9號風球／8號風球】颱風小犬吹襲香港期間，天文台昨日晚上7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，街上公共交通工具亦停駛，然而由於天文台改發9號風球前只有15分鐘預告時間，當時不少正使用港鐵服務或身處街上市民措手不及，大批人一度滯留港鐵車站車廂、大堂，或交通交匯處，無車無法離開，怨聲載道。

之後有大批網民、打工仔就湧到天文台Facebook指摘懸掛9號風球安排差，「15分鐘通知 有冇諗過有人返工要坐車走，坐車又會要時間」、「有冇考慮過必須返工的人好徬徨㗎」、「所謂政府跨部門合作就係咁嘅安排？」、「9號風球唔可怕，最怕係天文台突然掛」、「無預報？」、「有冇諗過市民返唔到屋企？」。不過，也有網民為天文台護航，指颱風小犬來勢洶洶變化快，不應怪責天文台。

至今午（10月9日），天文台發表天氣隨筆解釋懸掛9號風球原因，強調是「基於公眾安全」。



９號風球下，大批市民滯留車站。（林振華攝）

颱風小犬昨靠近香港，天文台同晚7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，街上公共交通工具亦停駛。由於天文台由預告到發出9號風球只相隔15分鐘，不少人措手不及，因沒法乘交通工具歸家，一度被迫困在港鐵車站車廂及大堂。

港鐵車站外的士站大排長龍，但輪候人士過多，人龍未能消化，亦有人嘗試召網約車離開，大圍站目測有數百人未能離開，有警方到場維持秩序。紅磡站內外均擠滿人潮，的士站大排長龍，未見的士到場接載，現場鼓譟。

▼紅磡站情況▼



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▼▼▼大圍站▼▼▼



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怨氣沖天下，大批網民、打工仔湧到天文台facebook專頁留言，怒斥懸掛9號風球安排差，「15分鐘通知，有冇諗過有人返工要坐車走？坐車又會要時間？」、「咁急掛，有冇考慮過必須返工的人好徬徨㗎？」、「掛9號前你係咪要諗下畀長啲預警？」、「15分鐘前先通知7:00掛九號風球，家人坐港鐵去到紅磡站，港鐵啲人叫所有乘客落車，即話全部列車停駛，佢現在滯留在紅磡站，黐x線」。

亦有網民揶揄「天文台好叻叻呀！！！用15分鐘通知全港市民掛9號波！一大班人濕晒身係街到亂衝亂撞搵車，只為返屋企」、「不如再遲啲先通知？」、「9號風球唔可怕，最怕係天文台突然掛」。

大批網民、打工仔湧到天文台Facebook斥責懸掛9號風球安排差。（天文台Facebook）

不過也有網民為天文台護航，指颱風小犬來勢洶洶變化快，不應怪責天文台，「風力變化太快」、「天文台要睇數據決定」。其實天文台昨早預告掛8號風球安排，一度獲網民激讚「果斷」、「Good job」，沒想到晚上的9號風球預告安排卻惹來詬病。

天文台今日（10月9日）發表天氣隨筆，解釋懸掛9號風球原因。天文台指，隨着小犬在10月8日（星期日）早上穩定地移向珠江口一帶，本港風力逐漸增強，天文台在當日下午12時40分改發八號烈風或暴風信號，並隨即提醒市民小犬會在晚上最接近本港，有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號，其後小犬在傍晚時份採取稍為偏北方向路徑移動，更為接近本港，位於香港以南的黃茅洲之風速在短時間內曾急劇上升，錄得颶風風力，「基於公眾安全，天文台在晚上7時正發出九號烈風或暴風風力增強信號」。

至今日下午，天文台發表天氣隨筆，解釋懸掛9號風球原因。天文台指，隨着小犬在10月8日（星期日）早上穩定地移向珠江口一帶，本港風力逐漸增強，天文台在當日下午12時40分改發八號烈風或暴風信號，並隨即提醒市民小犬會在晚上最接近本港，有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號，其後小犬在傍晚時份採取稍為偏北方向路徑移動，更為接近本港，位於香港以南的黃茅洲之風速在短時間內曾急劇上升，錄得颶風風力，「基於公眾安全，天文台在晚上7時正發出九號烈風或暴風風力增強信號」。

天文台續說，發出九號信號後，黃茅洲風力進一步增強，與小犬相關強雨帶亦影響本港；小犬當晚最接近本港，以颱風強度於本港以南約70公里掠過，隨着與小犬相關颶風區逐漸遠離本港以南海域，天文台在晚上11時50分改發八號信號。