颱風小犬│的士1.6公里收$700附加費　總索價$XXX　網民教1招應對

【颱風／小犬／的士／附加費／濫收車資／8號風球】颱風小犬襲港，天文台昨（10月8日）晚7時發出9號風球，至11時50分改發8號風球。打風期間的士收「打風附加費」情況引起關注，本港及內地網絡瘋傳1張9號風球懸掛期間乘搭的士單據，7分鐘不足2公里路程竟要收取700元「附加費」。

中港網民看後議論紛紛，斥責司機濫收車資，「竟然夠膽打落單？」、「這算不算濫收車資？單據上有車牌可以告他黑的嗎？」。也有網民認為打風附加費無可厚非，「八號風球下很多的士的保險都不保的，司機出來是自己承擔了一切風險」、「我覺得上車前問好價格後自己可以選擇坐或者不坐，尊重自由市場」。另有網民表示，「其實你落車跟錶畀，佢吹你唔脹」。



本港及內地網絡瘋傳1張9號風球期間乘搭的士單據，7分鐘不足2公里路程竟收取700元「附加費」。（網上圖片）

本港網絡昨日瘋傳1張9號風球期間乘搭的士單據，見到乘車時間是昨日晚上7時48分至7時55分，全程1.66公里，附加費列明700元，車費總額為732.7元。該單據同時被轉載到內地社交平台小紅書，震撼內地網民。

中港網民對此議論紛紛，大批人直斥濫收車資行為，「竟然夠膽打落單？」、「這算不算濫收車資？單據上有車牌可以告他黑的嗎？」、「殘酷一叮，1分鐘$100」、「7分鐘收$700，太離譜了吧！」。有網民就「教路」如何應對，「其實你落車跟錶畀，佢吹你唔脹」。

打風下的士收費問題常惹關注。（示意圖／林振華攝）

不過亦有網民認為打風路面狀況危險，收取附加費無可厚非，「我覺得上車前問好價格後，自己可以選擇坐或者不坐，尊重自由市場」、「八號風球下很多的士的保險都不保的，司機出來是自己承擔了一切風險，加上市場經濟，我覺得還可以，好過你沒車坐」。

也有網民質疑單據真偽，「唔信，濫收還濫收，但唔會咁樣去開單畀你」、「點會留低證據？」。

有港男在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」訴苦，指9號風球下想搭的士，對方卻表明要收1500元附加費。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

打風的士收附加費並非單一事件，有港男在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」訴苦，指9號風球下想搭的士，對方卻表明要收1500元附加費，斥責「你班無良X街，9號風球錶頭+$1500，你哋唔好去搶」。隨即有網民批評司機「趁火打劫」，亦有網民指「你可以選擇唔搭，人哋無保險開工，你咪等到有返鐵路巴士再返去」。