颱風小犬│暴雨下西貢現激流影片瘋傳！網民：又500年？點返工呀！

【天文台／小犬／颱風／暴雨／上班】颱風小犬襲港橫風橫雨，天文台一度發出9號風球及黑色暴雨警告信號，至11時40分已相繼改發3號風球及紅雨警告信號，意味大部份打工仔下午須如常上班。有網民在Facebook上載影片，顯示部分地區情況仍然惡劣，包括西貢蠔涌洪水變激流、柴灣環翠道再有水流等，大呻「點樣返工呀」。亦有網民苦中作樂，笑稱「換條泳褲就可以返工！」、「Call橡皮艇返工」、「又嚟過，又500年」。



有網民在Facebook上載影片，顯示部分地區情況仍然惡劣，包括西貢蠔涌洪水變激流。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

颱風小犬襲港期間帶來橫風橫雨，午夜起本港大部份地區錄得超過150毫米雨量，而黃大仙、觀塘、港島及大嶼山部份地區雨量更超過300毫米。不過隨着小犬遠離，天文台已於早上11時40分改發3號風球，黑色暴雨警告信號亦已被紅色暴雨警告信號取代，意味大部份打工仔下午須如常上班。

然而大風大雨「後遺症」仍未清除，有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，顯示西貢蠔涌暴雨下惡劣情況，感嘆「點樣返工呀！」。影片見到，該區洪水恍彷彿變成激流，相當急湍，雨聲不斷，路面則滿布沙泥雜物，十分混亂。

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影片引來網民熱議，有人笑言「換條泳褲就可以返工！」、「仲行到出去影相等於可以返到工」、「路係要自己行出嚟， 有心做嘅一定返到工」、「積水啫」、「Call橡皮艇返工」、「可以考慮坐船」、「又嚟過，又500年」、「香港人真係好鍾意返工，無任何事可以阻到香港人返工嘅」、「而家仲係超大雨喎！天文台轉紅雨係咪為咗配合轉3號波？等啲人可以返半日？」。

至於上次500年一遇世紀黑雨期間，嚴重水浸的柴灣環翠道及迴旋處於今次暴雨下未再嚴重水浸，但仍見到積水水流，的士也要涉水而行，而環翠商場停車場繼續有水湧入。