颱風小犬｜11:40改3號風球　網民湧天文台FB批離地：又逼車返工！

【天文台／颱風／小犬／天氣消息／熱帶氣旋／颱風下上班安排】颱風小犬遠離香港，天文台早上11時40分改發3號風球，而黑色暴雨警告信號已在10時30分取消，改發紅色暴雨警告信號。由於市面仍風大雨大，路面情況惡劣，不少網民、打工仔湧到天文台Facebook批評落波時間，「咁X大雨，水浸呀，小市民點返工？完全冇考慮市民情況！」、「掛多20分鐘都唔得，偏要你返下晝，又玩香港市民」、「又要集體冒雨逼車返工」、「11.40有咩特殊，要呢個時間落？」。也有網民為天文台解畫，「個個都有唔同意見，有人話12點（落波）有人話3點，要落波就要落波」，強調天文台是按數據行事。



颱風小犬襲港下今早市面情況。（廖雁雄攝）

颱風小犬襲港期間帶來橫風橫雨，午夜起本港大部份地區錄得超過150毫米雨量，而黃大仙、觀塘、港島及大嶼山部份地區雨量更超過300毫米。不過隨着小犬遠離，天文台預告早上11時40分改發3號風球，黑色暴雨警告信號亦已被紅色暴雨警告信號取代，意味大部份打工仔下午須如常上班。

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然而由於市面仍風大雨大，路面情況惡劣，大批網民、打工仔湧到天文台Facebook留言批評天文台改發3號風球時間，「勁多公司都係定左12:00後落8號波先唔使返下午，但是天文台就11:40落波，差20分鐘勁多人超慘呀」、「唔掛埋個20分鐘，又想玩X香港市民！」、「出面大風大雨返工又迫到X街」、「11點40，這時間你叫人食完飯返工？定返咗工先食飯？」、「除咗3號波，但咁X大雨，水浸呀，小市民點返工？完全冇考慮市民情況！」、「可能要同運輸署夾下，睇清楚主要道路水浸情況，因為太多人要跨區返工，無足夠交通工具，巴士小巴提供服務，積晒D人喺街等其實都幾危險，睇下要唔要考慮出動極端情況」。

也有網民質疑天文台於11時40分中午前改發3號風球，是要配合下午恢復股市，「11.40有咩特殊，要呢個時間落？」。不過隨即有網民反駁，「個個都有唔同意，有人話12點有人話3點，要落波就要落波」，強調天文台是按數據行事。