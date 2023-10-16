男生跟前女友性交以為將復合　驚爆她已懷孕將結婚　內情震驚全網

「分手要狠，比相戀勇敢」。台灣1名男子和分手3個月的前女友藕斷絲連，以為有復合希望，因而前往汽車旅館發生關係。沒料女方突然連環自爆，坦承「無縫接軌」，並已懷有同居未婚夫骨肉，目前懷孕2個多月。台男得知消息大感愕然，女方母親事後得悉事件，致電狠批他糾纏女兒，令他怒極於網上公開事件。

不少網民批評台男做法過份，「看完直覺這只是報復，我感覺樓主並沒他表現得那麼無辜」、「貴圈真是亂」，亦有人批評女方「家教奇差無比，分手才慶幸」。



樓主以為有機會和前女友復合，所以駕車前往汽車旅館與對方發生關係。（爆料公社圖片）

樓主在「爆料公社」表示，本年6月中和女友分手，到了9月底有晚凌晨，雙方一度見面，女方突然告知2人交往期間，曾經為樓主墮胎，並非意外流產。樓主大受打擊，於是和前女友商量祭祀事情，形容女方當時「哭的梨花帶淚、要牽手、討抱抱，極盡表達出她的不捨」，會面歷時約4小時。

到了10月初有1晚，2人相約再次見面，前女友再次表達不捨和難過，「也不斷的告訴我現在的生活不是她想要的，她一點也不快樂」，並提及已有新男友，但樓主才是真愛。樓主將該番說話解讀成有復合的機會，2人前往汽車旅館發生關係，「在相伴的14個多小時裏，一再表示情感上的難過與不捨」。

沒想到過程中前女友突然自爆和樓主分手時「無縫接軌」，短短3個月已和未婚夫同居，甚至懷有對方骨肉2個多月，目前正籌備婚事。樓主得知消息嚇呆，詢問：「妳要結婚了，如果他們知道妳跟我來汽車旅館會怎樣？」前女友則回答，「傻眼吧，覺得我怎麼會是這樣」、「他（未婚夫）壓根就不知道你（樓主）的存在，反正能騙就是用騙的」。

前女友突然自爆和樓主分手時「無縫接軌」，短短3個月已和未婚夫同居，甚至懷有對方骨肉2個多月，目前正籌備婚事，對話被「車cam」記錄。（爆料公社圖片）

前女友更問樓主能否接受肚中小孩，意即要求樓主做「便宜老豆」。樓主形容自己「好傻好天真」，回答對方「如果跟他在一起不快樂，我可以接受妳，但小孩我真的無法」。最終兩人駕車離開汽車旅館，駕駛時再次提及相關內容。事後前女友母親揭發兩人仍有聯絡，多次致電樓主，大罵他仍和女兒藕斷絲連。

樓主形容分手時曾極力挽回感情，現在回想覺得行為愚蠢，「無縫接軌固然傷人，但我也可以接受並祝福」，可是前女友左右逢源，「在道德上真的挺令人不齒」，而其家人甚至選擇和她一起隱瞞事件，只為女兒嫁到一頭好人家。樓主承認「毀滅式的發文很沒風度」，甚至強調有「車cam」影片助證，但沒有上載影片內容，同情女方未婚夫慘戴綠帽，「最可憐的還是她未婚夫」，希望親友見到帖文「提醒他什麼才是真相」。

帖文引來多名網民討論，批評樓主做法過分，「看完直覺這只是報復，我感覺樓主並沒他表現得那麼無辜」、「貴圈真是亂」、「你運氣好可以撇的乾乾淨淨，有個倒楣鬼要毀了一生，還有個更無辜的還沒出生」。亦有人批評女方「家教奇差無比，分手才慶幸」、「6月分手，10月就懷孕要結婚，速度真快」、「希望她現任可以趕快發現，並好好考慮清楚，不見得要分手，但還是要知道比較好」。