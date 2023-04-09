前女友另嫁他人　印度男製「炸彈賀禮」　新婚人夫家中拆禮被炸死

印度日前發生1宗喜事變悲劇的致命慘案。1名新婚人夫在家中拆朋友送來的賀禮時，意外觸發炸彈被炸死，在場的哥哥亦送院後不治，另有5人被波及而受傷。警方後來拘捕新娘的前男友，原來他因不滿女方另嫁他人而自製炸彈，於婚禮前一天更曾聯絡女方，要求她悔婚，被拒絕後拋下狠話稱「妳要結婚了，但妳永遠不會幸福」。



印度1名新婚人夫在家中拆朋友送來的賀禮時，意外觸發炸彈被炸死。警方後來拘捕新娘的前男友，原來他因不滿女方另嫁他人而自製炸彈（示意圖 / Cinematic Imagery / unsplash）

據當地傳媒報道，事發於印度恰蒂斯加爾邦（Chattisgarh），25歲人夫梅拉威（Hemendra Merawi）在3月31日才剛新婚，他3天後在家中拆新婚賀禮時，發現1套家庭戲院的音響設備，他沒有多疑便接上電源，未料音響立即爆炸，威力強至炸毀屋頂及3面牆壁，梅拉威當場死亡，其哥哥與5名親友亦受到波及，其中1人還是小朋友，哥哥在送院後不治，共造成2死5傷。

新婚妻子的前男友在婚禮前一天還致電女方，要求她悔婚，更直言「妳要結婚了，但妳永遠不會幸福」，得知婚禮如常舉行後，他也落實其「報復」計劃。（示意圖 / Nina Mercado / unsplash）

警方調查後發現兇手為新婚妻子的前男友馬坎（Sarju Markam），他與新娘交往期間隱瞞自己已婚，而且育有2名小孩的身份，女方父母揭發後禁止兩人繼續交往，並將女兒出嫁他人。據報馬坎在婚禮前一天還致電新娘，要求她悔婚，更直言「妳要結婚了，但妳永遠不會幸福」，得知婚禮如常舉行後，馬坎也落實其「報復」計劃。

由於馬坎為1名汽車技工，並曾在2015年至2017年於碎石場工作，學會自製炸彈的方法，離職前更偷取250克硝酸銨，儲藏達6年後在今次案件中使用。警方亦發現馬坎在案前到處購買鞭炮、汽油等物品，從中提取出1.5公斤的火藥，再放到音響設備內，包裝成禮物後，通知友人載他到婚禮場所放下「禮物」。