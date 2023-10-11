淫賊！超市外勞扮拎貨架商品　突伸手摸胸非禮女學生　後續是…

光天化日於超市非禮女生如此猖狂？馬來西亞上月有外藉勞工因「鹹豬手」被警方落案起訴至法庭。事緣他於超市看見有妙齡女學生在閒逛，「色心起」的他假裝想拿取貨架上的商品以趁機靠近女生，趁對方不為意伸出「鹹豬手」摸胸非禮對方，過程被閉路電視拍下。女生事後向同行婦人求助，婦人於工作人員和保安協助下報警。警方事後表示，已引用2017年兒童法令第14（a）條文，將其提控至法庭。



超市的閉路電視拍到外勞伸手胸襲女學生的畫面。（網上影片截圖）

綜合馬媒報道，事發於上月18日，馬來西亞雪蘭莪（Selangor，雪州）某超級市場有外藉勞工公然摸胸非禮一名14歲女學生。從約34秒的閉路電視畫面可見，有名女生在超市內閒逛，身後一名穿藍色襯衫黑色長褲且戴上口罩的外勞趁機靠近，他假裝想拿取女生前方貨架上商品，眼見對方沒有戒心下，他便立刻伸出「鹹豬手」襲胸。

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女生慘被非禮後沒有慌張，她先是推開對方「魔爪」，不滿斜視對方，隨後快步離去向他人求助。相隔數秒後，一名相信為女生同行婦人出現，並指責職員猖狂舉動，指罵聲音引來超市其他客人注視，婦人亦叫來工作人員和保安控制外勞，再致電警方報案。

從另外兩條片段所示，外勞等待警方到場時，有男子緊握其手疑在安慰對方，暫未知悉兩人關係。當警方抵達後，將外勞戴上手扣，帶返警署協助調查。事後雪州雙溪毛糯（Sungai Buloh）區的警長巴卡（Shafa'atan Abu Bakar）證實，當天於下午6時接獲求助報案，並到場拘捕該疑犯；而涉事外勞已於上月27日被警方援引2017年兒童法令第14（a）條文，將其提控至巴生（Klang）法庭。

據馬來西亞法例，《2017年兒童性侵罪行法令》第14（a）「肢體上性侵兒童」，倘若罪名成立，可被判不超過20年監禁及鞭刑。

（綜合）