不肖子霸屋換鎖趕走父母　98歲父怒用不孝條款收樓　法院咁判絕了

不肖子！台灣新竹1名男子以房屋獲「父親贈與」為由，把房屋轉登記到自己名下，然而得到房屋後，男子原形畢露，對高齡父母生病不聞不問，更換門鎖緊閉大門，令父母有家歸不得，父母只能住在山上工寮。98歲父親忍無可忍，動用「不孝條款」與不孝子對簿公堂，要求撤銷「贈與」收回房屋。雖然父親於審理期間過世，但法院最終判父親勝訴，不孝子需交出房屋，更要返還母親100萬新台幣（約26萬港元）養老金。



台灣不孝子獲得房屋後原形畢露，對高齡父母生病不聞不問，更換門鎖緊閉大門，令父母有家歸不得，98歲父，動用「不孝條款」與不孝子對簿公堂，要求撤銷「贈與」收回房屋。示意圖，非涉事單位。（gettyimages）

綜合台灣媒體報道，葉姓父婦育有3兒2女，1997年在2人見證下，3名兒子協議分家，房屋由3兄弟共同擁有。然而2001年8月，身為小兒子的葉男以父親「贈與」為由，將房屋移轉登記到自己名下單獨所有，其他兄弟都不知情。

然而葉男獲得房屋後，對父母相當冷漠，父母於2018年生病住院多次，葉男都不聞不問；更離譜的是，到2021年7月，母親在另1名兒子陪同下到醫院就診，回家發現葉男竟把大門換鎖並鎖上，不讓母親進門，只拿出兩堆衣服給母親。母親報警仍無法進入大門，唯有暫居山上農耕的工寮，1個月後她要回家與葉男爭吵，導致手部受傷。

年老的父親日常生活依賴妻子，且思念對方，葉男得悉後竟在2021年11月召的士，把父親與1袋行李載到另1名兄弟家「丟包（丟下）」。夫婦倆被兒子趕出家，痛心疾首，98歲父親決定援引「不孝條款」提告，要求法院撤銷「贈與」，收回房屋，並要求葉男交回保管的10萬新台幣（約3萬港元）存款和100萬新台幣（約26萬港元）養老金。

父親決定援引「不孝條款」提告，要求法院撤銷「贈與」，收回房屋，並要求葉男交回保管的10萬新台幣（約3萬港元）存款和100萬新台幣（約26萬港元）養老金。（示意圖／gettyimages）

葉男否認對父母不聞不問，也沒有不讓父母回家，稱房子有2處出入口，他只鎖了其中1道大門，其他空間皆可正常使用。至於父母離家，葉男稱是父親自己說要找母親，指他有父親簽署、由里長見證的「自願書」為證。至於存款及養老金，葉男稱父親未曾把10萬新台幣（約3萬港元）存款交給他，母親100萬新台幣（約26萬港元）養老金也沒拿給他。

不過法官指出，2021年7月母親無法進屋時，確實有警員到場協調，且照片中大門口桌椅上擺放2堆衣物，母親手持拐杖站在大門口或坐在門口塑膠椅，無法入門；而在另1張照片，母親與父親一起坐在工寮前搭設雨棚下，可見夫妻2人當時有家歸不得。對於葉男聲稱父親是自願離家亦有見證人，法官指出，父親當時95歲，在該屋住了30年，沒有其他地方可去，加上妻子被拒之門外，失去老伴依靠，不可能自願離家；而且如果父親自願離家，只需打電話通知，毋須大費周章找里長見證並簽自願書，形容是「此地無銀三百兩」。

至於存款及養老金，法官指出，經調查，存款10萬新台幣（約3萬港元）是由葉男妻子持存摺、印章分3次提領共9萬新台幣（約2.3萬港元）。法官又說，葉男口供欠缺信用，例如訴訟初期自稱照顧父母20年，後來卻改口說自己長住台北，不可能答應要住在新竹照顧父母，即根本沒有「照顧父母親20年」，只是短期居住3個月，這段期間父母更淪落居住工寮，故葉男空口否認拿到100萬新台幣（約26萬港元）養老金，難以令人信服。

（示意圖／gettyimages）

法官最終裁定，葉男須交出房屋，變更為與母親、其他兄弟姊妹全體共有，另外要交回母親9萬新台幣（約2.3萬港元）存款及100萬新台幣（約26萬港元）養老金，全案仍可上訴。

全案審理期間，父親今年1月去世，但葉男全家竟無人出席喪葬儀式。