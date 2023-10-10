颱風小犬│搭的士0公里收$173打風附加費　港漂小紅書狂鬧：很離譜

【颱風／小犬／的士／附加費／濫收車資／8號風球】颱風小犬襲港期間，天文台曾於10月8日晚間7時發出9號風球，至11時50分改發8號風球。日前網絡流傳1張9號風球懸掛時乘搭的士收據，乘客最終付了200元車資，當中有173元為「打風附加費」，亦即原車資應為27元。事主認為的士收費不合理，直呼「離譜」，但想不到網民卻認為「抵到爛」，「收你200咪算平囉」、「出面有人收700、800啊」、「今晚7點已經改掛9號風球，$200車資是合理的，的士司機是『搵命博』呀！」。



網絡流傳1張9號風球懸掛時乘搭的士收據，乘客最終付了200元車資，當中有173元為「附加費」。（「港漂有話說」小紅書圖片）

有網民在小紅書以「HK今晚還有更離譜的打車價格嗎？？？」為題發帖，表示於颱風小犬襲港時乘坐的士，從香港公園出發往半山寶雲道，等的士就等了30分鐘。根據收據所示，當時應是8日傍晚7點多，亦即9號風球懸掛時刻。

從圖片可見，收據上的車牌號等資料被撕去，總公里顯示為0，而附加費為173元，總車費則是200元。

照片引起網民關注，有網民批評的士濫收車資，也有網民認為「打風附加費」合理，「$200算平啦，打風有車已經好好運了！」、「保險又不包，你可以選擇不打但是不能說別人價錢離譜」，也有人表示「8號波你都仲有地鐵搭，9號波路面路段全部停，得返的士，又冇保險又獨市，你受就上車唔受就落車，就係咁簡單」、「颱風啊大佬，颱風加價好正常」、「窮的話8號風就留在室內，還搭什麽的士出什麽外？」。

（小紅書）