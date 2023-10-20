買哈密瓜8天變壞發霉　女子到生果店退錢被拒　掟爛瓜阻老闆收錢

生果存放不當，自然會加速變壞。內地1名女子在生果店買了2個哈密瓜，8天後發現哈密瓜變壞發霉，竟到店內叫囂搗亂要求退錢。老闆認為女子將鮮果放了逾1星期才導致變壞，因此拒絕退錢。女子不但即時如「門神」般站在收銀台前面，不讓人結帳，阻住老闆做生意，其後更將爛掉的哈密瓜摔到店門外發洩。



江蘇有女子在生果店買了2個哈密瓜，8天後發現哈密瓜變壞發霉，竟到店內叫囂搗亂要求退錢。（影片截圖）

根據內媒報道，事發本月7日午間約12點半，江蘇省鹽城一間生果店內，有女顧客拿着2個哈密瓜上門理論，稱之前在店裏買的哈密瓜已經壞掉，要求老闆退錢。由於女子購買哈密瓜已經8天，老闆質疑她放了逾1星期才變壞，因此拒絕退款。沒料女子竟站在收銀台擋住其他顧客，令老闆無法做生意，最終需要報警處理。警方認為女子「沒有理」，但女子仍不願離去。

從影片可見，哈密瓜部份表皮變黑發霉，有汁液微滲。老闆舉起手機拍下女子的無理行為，而女子就背對老闆，面向生果店大門，繑手站在收銀台前，寸步不讓。而從生果店閉路電視片段可見，女子似乎明白怎麼也無法退錢，一怒之下抓起爛掉的哈密瓜到生果店大門前摔到地上，破口大罵再離開。

生果店老闆翌日再拍片講述事件，形容女子態度囂張，一進店就對着店員大喊大叫，將店員罵至躲在倉庫內哭泣，不敢出來。他沒有與女子爭辯，只是說明不會賠錢，「不是我不賠，是她態度、行為和素質有問題」。老闆又指報警後，女子仍不願離去，「她們還是無理取鬧，擋着我的吧台收銀，不讓我做生意」。

不少網民看完影片都批評女子「離譜」，「8天了還退貨？」、「放8天壞了再找老闆，這好像有點不合理吧」、「什麼哈密瓜放8天都會壞掉的」，也有人笑稱「放了8天的甜水果還不爛，那是不銹鋼嗎？」、「才放8天就這麽着急退貨，應該放8年再來退貨」。