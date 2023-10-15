驚！外賣員撞損$400萬法拉利　車主不要賠償仲咁做　原因感動網民

【好人好事】有錢又有同理心，這個「Package」堪稱無敵！內地浙江嘉興1名外賣員駕駛電單車時，不慎猛撼路邊價值400萬元人民幣（約435萬港元）的法拉利（Ferrari）超級跑車，維修費要20萬人民幣（約22萬港元）。外賣員驚慌失措，然而車主暖心舉動引來激讚，原來他決定毋須外賣員賠償，更幫對方扶正電單車，原因感動網民，大讚「好人好事」、「很心善，很好為你點讚」。



內地浙江嘉興1名外賣員駕駛電單車時，不慎撞猛撼邊價值400萬元（約435萬港元）的法拉利（Ferrari）超級跑車，然而車主暖心舉動引來激讚。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發10月10日，地點在浙江嘉興。1名男外賣員駕駛電單車時，疑因想避開1輛紅色私家車，結果收掣不及直衝向路邊價值400萬人民幣（約435萬港元）的法拉利跑車。

從現場影片見到，外賣員電單車猛撼向法拉利車尾。李姓男車主檢查後，發現法拉利後方死氣喉附近位置多處斷裂，估計維修費約20萬人民幣（約22萬港元）。

雖然估計維修金額高昂，不過李男決定不用外賣員賠償。李男解釋，外賣員衣服已「破得不能再破了」，相信沒有賠償能力，無必要難為他，「20萬對於我來說可能不是特別大（數目），對於他來說，可能是他的全部」。

李男上車離開時，有現場民眾祝福他「發大財」。（影片截圖）

影片最後，李男與外賣員合力扶正電單車後上車離開，有現場民眾祝福李男「發大財」。

事件引來網民熱議，大讚李男暖心，「好人好事」、「很心善，很好為你點讚」、「我看到新聞標題的時候已經替外賣員心驚膽顫了」。不過也有網民認為，李男應向外賣員收象徵式賠償，讓對方記住教訓，「我覺得應該讓外賣員賠償個500、1,000的，讓他知道事情嚴重性 不然以後還得撞別人的」。