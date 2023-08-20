三輪車伯伯亂過馬路　刮花$480萬法拉利　車主求償呢個數被讚大方

老人家刮花天價法拉利！上海有伯伯日前騎電動三輪車亂過馬路，不慎擦撞1輛黃色法拉利，影片引起熱議。法拉利車主透露，他的車以450萬人民幣價格（約481萬港元）入手，當時在等紅綠燈，伯伯想壓線越過他前行，撞到他後還想開車離去，事後他也不想追究，伯伯賠了190元人民幣（約203港元）就了事，「補點漆就好」。網民大讚幸好車主大方，又炮轟內地不少老人騎電動車行馬路，卻不遵守交通規則。



伯伯騎三輪車擦撞法拉利，最終賠償190元人民幣。（微博影片截圖）

內媒報道，8月15日，上海有伯伯騎電動三輪車代步，亂過馬路時擦撞旁邊1輛法拉利，網傳片段拍到伯伯停下車和法拉利車主協商，法拉利倒後鏡被刮花。不過，雙方沒有談出天價維修費。

法拉利車主表示，當時他停在直行車道等紅綠燈，未料伯伯騎住三輪代步車突然壓線穿出，意外擦撞到他的法拉利，「撞了之後想跑（開車）逼停」，最後伯伯賠了190元人民幣，「不想追究了，補點漆就好，自己修一下就好了」。據報，他的法拉利以450萬人民幣價格入手。

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事件引起熱議，許多網民大讚車主大方，沒有索取高價維修費，「車主也是很大氣嘛」、「這事明顯是老頭的不對，法拉利車主為人真大氣」、「老頭回去不會到處跟人說被訛了190吧」。

不少人認為，其實車主也明白要更多賠償對方也未必負擔到，「車主也明白，要多了老頭也沒有，員警法院也拿老頭沒辦法」，又批評內地很多長者騎電動代步工具行馬路，又不理會交通規則，造成駕駛者不便，「有的老人不看紅綠燈，不看路」、「一天不按交規開，明明是機動車卻不用上牌考證，這對守交規開車的車主是非常不公平的」。

（綜合）