丈夫婚前錢全交母姐理財！想取回遭1理由拒絕　人妻驚揭存款剩返…

將收入交予信賴的家人幫忙理財不算罕事，但日前台灣有人妻就發帖大爆奶奶同姑奶差不多花光她丈夫積蓄。她表示，丈夫婚前將銀行存摺交給他母親及姐姐管理，姐姐還說理財所得將來都會給他的孩子，而丈夫每月只可使用台幣1.9萬元（下同，約4,600港元）。然而，到人妻嫁給丈夫、生下孩子後，丈夫想取回存摺時，姑奶還曾一度拒絕。後來夫婦倆才發現，多年存款只剩下1,000多台幣（約240港元）。



台灣有人妻發帖大爆奶奶同姑奶聲稱幫她丈夫理財，卻差不多花光她丈夫積蓄。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

台灣1名人妻在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，稱丈夫未結婚前，收入都交到他母親及姐姐手中，銀行存摺也由她們負責保管、理財。但丈夫每月只得台幣1.9萬元（約4,600港元）應付日常開支，而這些開支中包括房子稅金、停車費、電話費、水電、燃氣管理費等。後來人妻與丈夫登記結婚，孩子也出生了，丈夫就決定向母親及姐姐開聲取回銀行存摺。

不過，丈夫的姐姐開聲質疑他「一個月$19,000為什麼沒積蓄？」，又表示理財所得的錢都是為了他們夫婦的孩子儲的，並非為自己，「又說之前理財錢要給我們小孩的」，然後拒絕歸還。

人妻又稱姑奶以為是她慫恿丈夫來取錢，故批評她是「死要那些錢的人」。後來兩夫婦總算取回存摺，但人妻一看存款即時「超傻眼」，因為餘額只剩1000多台幣。

人妻看到丈夫存摺餘額即時嚇呆，因為存款只剩1000多台幣（約243港元）。（unsplash）

帖文引起網民熱議，不少人都建議樓主告奶奶同姑奶侵佔他人財產，「告姐姐侵佔」、「搞不好每個月薪水進去沒多久就被領走了」、「就算是親人也不能在當事人不知情狀態下提領他的東西，這算侵佔了」。也有人認為樓主的奶奶及姑奶謊稱幫忙理財，實則是挖空心思在騙錢，「母女同心算計掏空兒子」、「蠻誇張的，弟弟賺的錢做姊姊不幫忙規劃還佔為己有，媽媽更是離譜」。

（Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）