外籍女港鐵倒吊影片瘋傳！腳卡欄露底走光仲咁做傻眼　網民：離譜

乘搭港鐵要注意自身行為！本港網絡瘋傳1段外國人於港鐵車廂「倒吊」影片，見到有外國女子恍如「體操選手」一般，雙腿卡在扶手環上方欄杆空隙倒吊搖擺，更因而「走光」，要旁邊外國女子幫手遮掩。影片引來網民熱議，有人批評女子行為離譜，騷擾其他乘客；也有網民指類似行為時有發生，又笑言拍攝者攝影技巧有待改進。



有網民發布影片，指東涌線車廂內1名外國女子把雙腿卡在扶手環上方欄杆空隙「倒吊」，身體朝下前後搖擺。（影片截圖）

有網民上周五（10月6日）在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載該段5秒影片，留言「歐美體操選手」。

事發當日凌晨12時，影片見到，東涌線車廂內1名外國女子把雙腿卡在扶手環上方欄杆空隙「倒吊」，身體朝下前後搖擺。由於女子穿裙，「倒吊」時受地心吸力影響，裙向下方滑落，露出內褲「走光」，一旁的外國女隨即幫忙拉起裙子遮掩。有乘客看到女子行為震驚「O嘴」。

樓主又上載另1張照片，指「本來打孖上」。照片見到，該外國女仍在「倒吊」，顯示已「倒吊」一段時間，旁邊則有人狼狽坐在地上，未知是否「失手跌下」。

有網民批評女子行為離譜，騷擾其他乘客，「擾民！」。（Facebook群組「香港突發事故報料區」）

影片引來網民熱議，有人批評女子行為離譜，騷擾其他乘客，「擾民！」。也有網民指類似行為時有發生，「經常有啦」、「少見多怪」，又笑言拍攝者攝影技巧有待改進，「攝影技巧，還有很大的進步空間」、「可唔可以影好啲？」。

《香港01》記者正向港鐵查詢。