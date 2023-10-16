獨留7歲兒車內睡覺！車門大開鄰居急尋家長　母事後解釋令人傻眼

這樣的母親也太沒安全意識了！馬來西亞有人妻日前於屋苑停車場，發現有小孩被獨留在車內睡覺，車門更是打開狀態，周圍未見有成人陪伴，擔憂下通知屋苑保安。事後終於找到孩子母親，原來對方一直在家裏，表示當時她因為要搬東西上樓，而小孩又在睡覺，無奈只好讓他繼續睡，樓主不禁感嘆「那位媽媽心真大」，小孩只有7歲，加上社會又不安全，提醒其他家長不要仿效，並寄語「一失足成千古恨」，帖文引來網民怒斥該家長離譜，「不怕遇上變態的人嗎？」。



大馬有母親獨留小孩在座駕睡覺，背後原因惹來網民直斥離譜。（小紅書圖片）

該人妻在小紅書以「昨晚發生了一件不可思議的事情」為題發帖，指上周日（8日）約晚上9時，她和4歲女兒回到屋苑停車場，泊車後準備乘搭升降機回家。中途女兒發現有輛私家車車門呈打開狀態，周圍卻沒有人，於是她們前去查看車主是否在附近，當下發現沒人，所以拍下照片傳送到屋苑群組，提醒該車主忘記關門，表示她會幫忙關上。

當她準備關門時，見到有小孩正在車內睡覺，心想「誰家小孩又被遺漏在車」。她慶幸自己沒有直接關門離開，形容該名小孩身材矮小，在車外看不覺眼，憂慮稱「那我很可能就會變成誤殺了」。

樓主猜測對方家長或許在附近暈倒，或許搬東西進升降機一陣子，所以才沒法帶小孩，同時駕車四處尋找小孩父母，不過照片傳到群組幾分鐘都沒有回應，她無奈只好通知屋苑保安。她亦叫醒小孩詢問對方所住樓層、父母在哪裡、叫什麼名字等等，可惜小孩通通沒有回答，過了十多分鐘後才告知樓主以上資料。及後保安到場，小孩亦願意由樓主帶他回家，不過保安卻堅持要和樓主一起陪同小孩回家，並指出因為事態嚴重，所有人必須在場。

該母親因要搬東西上樓，小孩又在睡覺，表示「沒辦法就讓他在車上繼續睡」。（GettyImages／示意圖）

令人震驚的是，眾人跟隨小孩回家，發現他的母親就在家裏，保安詢問對方是否忘了將小孩遺下，該家長的回應令人傻眼。原來她因為要搬東西上樓，而小孩則在睡覺，「沒辦法就讓他在車上繼續睡」。樓主感嘆「我的媽呀！那位媽媽心真大」，指出小孩只有7歲，社會又不安全，竟敢獨留孩子在車上睡覺。事後她和警衛忍不住責備對方幾句，同時希望類似事情不會再發生，寄語家長們不要「一失足成千古恨」。

網民狠批該母親行徑離譜，是個「粗心的媽媽」，「這次是萬幸，不是每次都會遇見好人把孩子送回家，出了意外才怪這怪那，實在無語」、「不怕遇上變態的人嗎？」、「幸虧你們多一眼觀察」；亦有人質疑該眼親眼中孩子不及搬東西重要，「為什麼不是先把孩子抱上樓，然後再下樓拿她的東西？」、「如果非要搬東西可以叫孩子起來，說回家再睡」。

（綜合）