內地女坐高鐵來港　過關發現證件過期要咁返深圳　網民：要罰款嗎

出外遊玩前真的要先檢查證件。日前有內地女生在小紅書發帖，表示和家人坐高鐵來港遊玩，豈料到了西九龍準備過關入境時，她才發現自己證件過期，需要返回內地。而且，因為當日晚上已經沒有車回內地，因此她只能等到員工下班隨他們坐「員工通勤高鐵」返回深圳。



有內地女生坐高鐵來港，到了西九龍站準備過關時，才發現證件過期，需要返回內地。（小紅書圖片）

該名內地女生在小紅書以「去香港還沒有過關就被退回大陸」為題發帖，稱早前購買高鐵車票和家人到香港，準備從西九龍站過關入境。當天下午她先帶家人去續期證件，但一直以為自己已經續簽過，「所以證件看都不看一眼」。

到了晚上9點20分，她與家人乘坐高鐵到西九龍站，過關時才發現自己的證件過期，未能順利入境香港，需返回內地。可是，當時已經太夜，沒有車回去，只能等到晚上11點半跟隨「員工通勤高鐵」返回深圳北，「會叫你在一個地方等他們，到時候他們帶上車，再掃碼支付給他們的」。她幾經周轉才返回內地落腳處，已是凌晨1點半。

她十分後悔自己如此粗心大意，「第一次對自己這麽無語」，又提醒網民出行前一定要認真檢查證件，「避免有我這樣的情況發生」。她又表示，如果在西九龍站發現證件忘記續簽，不能即場辦理續簽，「先出來找工作人員，他們會告訴你怎麽樣回去的」。

因為當晚已沒有車回內地，因此她只能等到員工下班隨他們坐「員工通勤高鐵」返回深圳。（小紅書圖片）

帖文令網民議論紛紛，有網民表示「為什麼不提前準備好呢」、「怪不得別人」、「你從深圳上高鐵的時候，深圳站不看你簽證的嗎？」、「西九龍關口一地兩檢哈哈哈，都在香港這邊」。也有不少人關注樓主有否被罰款，「要不要罰1,500港幣，我看搭高鐵進香港不過關要罰的」、「罰款了嗎？」，而樓主就回應「沒有呀～我是忘記續簽原路打回就是了，罰款是針對越站和無票的」。

根據《港鐵附例》，乘客凡購買非以西九龍站為目的地的車票而又在西九龍站下車，都會被視為「無票」乘客，可能被加收1,500至3,000港元的附加費，相關罰則和樓主情況不符，單純是證件過期，故不需罰款。

（小紅書）