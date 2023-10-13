單身男揭「不結婚不生育好處」無數網民認同：回家就能直接躺平

不少年輕人擔心生了小孩會無力負擔，而選擇「躺平」，最近就有名台灣網民發文，自己快30歲了，不婚不生卻過得很自由，原PO好奇，如果單身過日子，是否更為自由快樂？在當今的社會裡：「結婚生子真的適合年輕人嗎？」，貼文曝光後，網民熱議「上班又加班，回家還要做家事顧小孩」，如果是單身回家就能直接躺平。



【圖輯】「結婚生子真的適合現代人嗎？」點圖放大了解網民怎麼看（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

日前有名台灣網民在PTT發文，以「犧牲生活品質結婚生子？」為標題，表示自己是年齡趨近30歲，最近這兩次連續假期都睡到自然醒，吃完早餐繼續躺床、滑手機過一天，雖然一整天耍廢漫無目的，卻不像有家庭的人回家要育兒，過年過節都要輪流回彼此父母家，不僅假期都無法好好休息，還得花時間社交，這種對比讓他不禁懷疑：「單身的日子是否更好？」

原PO表示現在起身找女朋友，甚至結婚生子，接著就必須為了家庭奉獻一切，拿到薪水後還要上交老婆，為家庭奉獻心力，雖然得到了家的溫暖，卻失去了自己的時間和自由，也必須配合另一半的作息，和共同承擔小孩的養育責任，日子將會過得相當繁忙，不似自己一個人獨處般的悠閒，原PO不禁詢問：「在這個生活節奏快速的時代裡，結婚生子真的適合當代年輕人嗎？」

【相關圖輯】台女列10大普男標準多數人不達標 網民一睇擇偶條件：難怪你單身（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

原PO表態認為自己單身還是佔據優勢，貼文曝光後，網民紛紛留言「謝謝教育部告訴大家真諦」、「老人：等你老了你就知道」、「如果你自認是捨己為人個性的就很適合結婚」、「不婚不生，快樂一生」、「上班又加班，回家還要做家事顧小孩」。

但也有人認為，所有的選擇必然有得就有失，「結婚本來就會犧牲生活品質啊」、「你收入一部分拿來養小孩，怎麼可能像單身一樣?」、「自己人生自己選擇自己負責不要後悔就好」。

【相關圖輯】15種身體語言睇穿他「對你有無意思」聊天頭部稍傾、對手要咁擺（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 36

延伸閱讀：

韓國瑜出手救侯友宜！「最新民調驚天逆轉」2萬人跌破眼鏡

【本文獲「TVBS」授權轉載。】