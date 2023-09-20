壓力、人工怎取捨？40歲單身女生為轉工煩惱　網民熱議各有見解

隨着年紀增長，許多人會開始考慮工作與生活品質該如何取得平衡。一名女網民表示自己40歲單身，以前都是做高壓、高強度、高薪的工作，但每天都心好累，錢是賺到了，但一點都不開心，所以選擇離職，最近對轉職的工作仍在猶豫不決。



事主在網上發文表示，自己無經濟壓力，儘管上個工作每月可存25000-30000（台幣，下同），「但真的非常心累（工作壓力的累＋同事間勾心鬥角的累）」，因此事主給予兩個選項，「A：薪資低，行政人員無壓力準時上下班，是個養老的好地方；B：薪資高，但又是高壓高強度的工作」，好奇如果兩者月薪僅差8千元左右，通勤距離差不多，網民會選哪個？

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許多人都認為A工作比較適合事：

．「如果不缺錢，我會選A，畢竟40歲這個年紀，注重的是身體健康，沒有壓力很重要，準時下班回家休息」

．「選A，我覺得勾心鬥角比工作還累，能跟好同事工作做起事來，真的不會累」

．「（選）A，B有錢了，可這人生的記憶都不是很好，有啥用，差8000又不是很多，十年差100萬，還好」



但也有網民點出選擇B工作的理由：

．「因為無壓力的工作剛開始還可以，一段時間後反而會覺得格格不入，因為身體早就已經習慣高壓高強度的工作，再來就是最現實的錢了」

．「因為A、B都有可能遇到勾心鬥角的人，我會選B，至少不爽的時候，還有薪資可以安慰我」

．「B，管他啥壓力，爽賺就用力，想休就休；A，遲早會被裁、資遣、短期或外包外聘，中年失業」



不過也有網民好：

．「不懂（事主）離開（前工作）原因是壓力，那怎麼會有選項B？」



事主則回應，有這兩個選項的癥結點主要是考量：

．「在『安逸』與『年輕努力點，老了才輕鬆』，兩者之間相互掙扎、猶豫不決」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】