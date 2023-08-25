郭書瑤七夕IG突曬被「從後環抱」親吻照：想單身但不代表我會單身

台灣女星郭書瑤今年七夕情人節與好姊妹鄭茵聲、詹子晴和楊晴一起度過，她也將好姐妹暱稱為「我的晴人」。而郭書瑤除了開心過節外，也在個人的IG上分享與好姊妹們的互動，其中，楊晴更無預警從後方環抱郭書瑤，並送上香吻，讓畫面充滿粉紅泡泡。



郭書瑤在IG曬出與好姊妹鄭茵聲、詹子晴及楊晴歡慶情人節的照片，並於貼文處寫下：「七夕情人就是要跟『晴人』們一起過啊～切蛋糕慶祝我們此生是女兒，還很幸運生在大家更懂得尊重女兒的年代！」但其中最令粉絲驚豔的是最後一張照片，楊晴竟無預警偷親了郭書瑤一下。

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不過，最令人玩味的是，郭書瑤也同時曬出一組自己的泳裝照片，並表示：「有時候關係中，只有自己沒有別人，並不純粹是件壞事，反而更能專注於照顧好自己，讓自己變得幸福。我是真的想單身，但不代表我會單身。」對此，網民們紛紛留言，「好矛盾，所以愛情還是很重要」、「妳不會單身的，只是還沒遇到對的人」。

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