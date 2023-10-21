自己動手換門鎖同燈座　裝修佬教維修小技巧及注意事項｜生活百科

唔少人搬出嚟之後，屋企總有各種小修小補問題，不過搵師傅上門整嘅話，治標唔治本，而且又貴！所以，今日裝修佬就教大家家居維修必學嘅小技巧啦～



先將原有燈座和燈泡等物件取下，取下後會看見連接電線用的「簪玉」，並再用螺絲批拆下。（影片截圖）

3大步驟快速換燈座



步驟1：將總電源開關關閉

所有家居維修的第1步，必須確保總電掣已關閉！如在電掣未關掉下更換燈座，便有機會可能會發生家居意外。

步驟2：拆下舊燈座

先將原有燈座和燈泡等物件取下，取下後會看見連接電線用的「簪玉」，並再用螺絲批拆下。

裝上燈膽之後再重開總電掣，若開燈掣後燈膽有光的話就大功告成啦！ （影片截圖）

步驟3：安裝新燈座

確保電線與燈座位置接口位置正確後，再用螺絲批固定電線，再將燈座用螺絲扭上天花板，並安裝燈膽。之後再重開總電掣，若開燈掣後燈膽有光的話就大功告成啦！

換門鎖，要先從房門內邊開始更換。（影片截圖）

4大步驟快速換門鎖



拆取門鎖

步驟1：找出「凹槽」

換門鎖，要先從房門內邊開始更換，在門鎖頸位置會發現一個小凹槽，用螺絲批或其他尖頂工具插入鎖頸後的凹槽。

步驟2：移取門鎖零件

然後再輕輕用力抽出門鎖的內把手，並用逆時針方向扭鬆並移除飾面蓋。然後，再用螺絲批鬆開門鎖上下兩顆螺絲，並移除鐵片。在移除鐵片後，再輕力抽出整個鎖體，門鎖便輕鬆拆取了～

注意事項：由於門鎖有各種尺寸和種類，為避免買錯門鎖，裝修佬建議攜帶舊門鎖到五金舖配鎖膽，這樣便可以確保新的鎖頭符合尺寸。

安裝新門鎖

步驟1：檢查「門舌」位置

在安裝新門鎖前先檢查門舌位置，如果門舌運作正常便可保留，否則就要連門舌一併更換。大家可以先找出鎖膽上的凹陷位置，將門鎖的凹槽對準門舌凸出的位置套入，扭動門鎖確保鎖理運作順暢。

由於門鎖有各種尺寸和種類，為避免買錯門鎖，裝修佬建議攜帶舊門鎖到五金舖配鎖膽，這樣便可以確保新的鎖頭符合尺寸。（影片截圖）

步驟2：安裝新門鎖零件

確保鎖理運作順暢後，便可以依次序重新裝回零件。首先，先重新安裝上金屬片，用十字批扭實上下兩粒螺絲，裝實緊固鐵片，再順時針方向扭緊飾面蓋最後對準門鎖的凹槽把內把手的凹坑套入，測試過新圓珠鎖正常運作後便大功告成！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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