黑心蕉？買烏龍蕉驚見好黑　女生問：能吃嗎？　網民解謎笑無常識

食物安全愈來愈受到重視，但提出質疑前也要有基本常識。台灣1名女生在網上貼圖表示，在超市花了59新台幣（約15港元）購買1袋「烏龍蕉」，果皮沒問題，但發現「裏面卻好黑…但很懷疑，這能吃嗎？」，不少網民直指女生「擺烏龍」，指那些並非黑心香蕉，而是自然種出來，涉事超市亦澄清那是香蕉籽。有「心水清」網民笑指，亦有可能是種子皮，但不論種子或種子皮，同樣可以食用，更有人曲線笑言「都說是烏龍蕉了，黑黑的肯定是烏龍茶口味啊」。



樓主見到烏龍蕉果肉中間位置很黑，以為誤買黑心蕉。（facebook群組「新竹大小事」圖片）

樓主在facebook群組「新竹大小事」上載圖片，並用文字表示日前在連鎖超市購買1袋「烏龍蕉」，「外表沒黑點，裡面卻好黑，雖然才59新台幣（約15港元），但很懷疑，這能吃嗎？」，有不知情的網民稱「名副其實的黑心香蕉」、「這樣的香蕉，我是不吃的，直接去退」。但更多「有常識」的網民直指那是天然種植的香蕉，「那是香蕉種子啦，難道你以為香蕉是石頭爆出來嗎？」，有人則指現時常吃的香蕉經過不斷改良，種子都縮得似有還無，所以才有人以為香蕉必然是「無籽」的。

涉事超市在官方facebook解釋，香蕉中間會出現明顯香蕉籽，全因是早前颱風，導致連續下雨，令到香蕉種子變得明顯，所以中間位置有黑點，強調「可食用的唷！所以買到別怕怕」。網民和應指「香蕉本來就長這樣啊」、「很正常好嗎？」、「來朝聖香蕉籽」、「是種子皮」、「都說是烏龍蕉了，黑黑的肯定是烏龍茶口味啊」。

涉事超市解釋，由峴早前颱風，連續下雨令到香蕉種子變得明顯，所以中間位置有黑點。（facebook群組「新竹大小事」圖片）

「烏龍蕉」並非新品種，而是來自其中1款台蕉，因1名綽號「烏龍」的農民在雲林種植而命名，蟲害較少，而且耐寒、冬天時蕉皮比較不會發黑，而且1串烏龍蕉約3至4公斤，適合小家庭，果肉更由白色轉成偏黃，味道濃郁，所以成功打入日本市場，被喜歡吃蕉的日本人視為優質香蕉。

（綜合）