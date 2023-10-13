衰！到會食物層層疊壓扁晒勁恐怖　港媽求退全款　店方咁回應超狂

相約一眾小朋友及家長到Partyroom開生日會，一心訂購到會食物分享卻中伏！有港媽早前發文，稱經派對房向其一向合作的供應商訂購到會食物，可是收貨時竟見到所有冷熱盤均疊起擺放，食物過重令鍚紙盒均被壓扁，醬汁濺出並經紙皮流到其他食物內。港媽擔心食物安全出問題，最終只能放棄進食，並向供應商投訴及要求全單退款，不過店方只願意退還熱盤費用，更明言若港媽公審而導致公司聲譽受損則會取消退款安排。



有港媽訂購到會食物，可是收貨時竟見到所有冷熱盤均疊起擺放，食物過重令鍚紙盒均被壓扁，醬汁濺出並經紙皮流到其他食物內。（fb「飲食黑店大全」圖片）

「連基本到會包裝都做唔好，要消費者幫佢嘅過錯埋單，永不錄用！」該名港媽早前網上發文大呻訂購到會的不快經歷，稱周日（8日）於Partyroom（派對房）為小朋友舉辦生日會，預先經派對房向其一直合作的食物供應商訂購共3,580元的到會食物，「諗住合作實無死啦，點知瀨晒嘢！」。

港媽指，她到場後打開食物一看便驚覺不妙，「凍盤食物壓到扁晒，錫紙兜變晒形，壓扁晒啲食物」。後來她要求派對房職員一同見證，打開熱盤箱時更是大吃一驚，「一開恐怖到震驚我三觀，未見過到會食物送到會離譜成咁！啲汁經紙皮流晒落下面每盒食物，同樣錫紙兜變晒形！」。

供應商將食物疊起成至少8層，最底則放有湯壺，懷疑食物過重令鍚紙盒全被壓扁，加上底部不平，導致食物醬汁因而濺出，令用作分隔每層的紙皮也浸濕。（fb「飲食黑店大全」圖片）

從她上載的相片可見，到會食物以錫紙盒盛載，熱盤以鍚紙包裹保溫，不過供應商將食物以兩盒為1層疊起，疊起至少8層，最底則放有湯壺，懷疑食物過重令鍚紙盒全被壓扁，加上底部不平，導致食物醬汁因而濺出，令用作分隔每層的紙皮也浸濕。至於冷盤食物醬汁雖較少，但相片亦可見鍚紙盒及膠蓋明顯被壓至變形，部分含有沙律醬的食物亦沾到膠蓋上。

港媽指，派對房職員看到食物的情況即與供應商交涉，對方看過相片後，「話見到右邊熱食嗰幾盤仲食得，叫我哋食咗佢」，令她非常不滿，「大佬啊，我哋一班小朋友生日會，食完有咩事，佢孭唔孭得起啊？」。

最終港媽與參與派對的家長和小朋友均沒有進食到會，她事後向供應商投訴並要求全數退款，揚言若不獲回覆便會公開相片與對話公審。供應商回覆時則表明只會退還因醬汁濺出而未能進食的部份食物費用，一共1,921元，又舉例稱「你去餐廳食飯，點咗10個餸，有2個餸你唔滿意，最多都係換2個餸或者退2個餸。難道全單免單？」。

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港媽不滿供應商回覆，直指對方不負責任，「態度仲理直氣壯過消費者」、「你哋作為到會公司，連基本包裝都有問題」、「錢你就收晒，嚟到啲嘢食咁樣都叫小朋友照食」，於是決定公開雙方對話公審。供應商其後僅稱雙方各持己見，「無謂再傾落去，意義不大」，重申只願退回部份費用，「前提下，無影響到我哋聲譽情況下」。

帖文引來網民討論，不少人認為供應商擺放食物的方法的確有問題，「咁多盒放一個紙皮箱，有腦都唔會咁做啦，其他嘢已經唔使講」、「完整嗰幾盒賣相的確幾靚，真係唔明會咁樣擺，嘥哂自己心機同食物」。亦有人批評涉事供應商態度不佳，「啲紙皮最污糟，流晒落下一盤仲夠膽死叫人食，咁無良嘅公司製作過程都唔慌乾淨得去邊，食到啲小朋友有事都唔知點算」。