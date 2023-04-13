好運！男子逛齋戒月市集　買炒麵吃出金鍊　爆笑：難怪食物那麼貴

買炒麵吃出金鏈，還要和麵條激似！早前馬來西亞有男子到穆斯林的齋戒月市集買炒麵，回去打開卻發現竟然內藏1條金項鍊，意外「中獎」令他非常驚喜，故拍照分享到網上。不少網民紛紛表示羨慕，詢問他店舖想「碰運氣」；不過亦有人擔憂食店衛生情況欠佳，「幸虧是鍊，如果是針呢」。



馬來西亞有男子買炒麵發現內藏金鍊。（FB圖片）

該男子在facebook分享，指他在齋戒月市集購買炒麵，回去卻發現內裏夾着一條金項鍊。圖片可見，他用筷子將炒麵夾起順勢夾起金鍊，兩者顏色相近，或許導致賣家未有發現金鍊掉到炒麵內。男子事後就表示很驚喜，更笑言「難怪現時齋戒市集的食物價格那麼貴，原來是附送了金鍊」。

有網民見樓主這麼幸運，紛紛詢問他到底在那裏購買炒麵，也想去碰運氣，「我的炒麵只有滿滿的荳芽」、「幸運的事情沒有我的份」；不過亦有人認為或許不是真金，即使是真金亦不應私吞，畢竟不是屬於自己的東西，理應物歸原主。

有網民認為不管是否真金，都應物歸原主，畢竟不是屬於自己的東西。（FB圖片）

惟有人覺得此事反映該食店衛生情況惡劣，「幸虧是鍊，如果是針呢」、「想像一下那條鍊原本戴在什麼地方」、「戴着它炒麵，肯定滿佈汗水」。

馬來西亞有不少民眾信奉伊斯蘭教，每年齋戒月和開齋節都是他們的重要節日。齋戒月市集會提供各式各樣馬來傳統美食，而全球穆斯林每年都會進行為期1個月的齋戒，從日出前一刻開始，直到日落時止，會禁食和禁飲，為求做到身心潔淨、修身養性等。