正價的去觀塘　乘客指備註「85」要八五折　的哥嬲到開人全相捱鬧

不少人電召的士時會加上備註，向司機提出額外要求。有的士司機在網上大呻，日前接載一名男子由大角咀前往觀塘，抵達目的地後，打算收取103元正價車資，但乘客反指電召時在備註寫上「85」，意思是想叫「八五折的士」，乘客更指「備註咗，成日都係咁落 Order !」，司機認為被對方誤導，亦不忿對方態度，於是公開其面貌。網民質疑男乘客意思不清楚，但批評樓主不應公開對方容貌，「其實佢唔畀，你可以報警嘅，公開埋樣網路公審，你都唔慌好得過佢幾多」、「其實你可以同個客講，司機淨係睇正價，應該容易解決，但係公開人哋個樣，樓主好衰」。



樓主駕駛正價的士，由大角咀亮賢居前往觀塘鴻圖道42號華寶中心，沒有汪意到備註寫有「85」，相信乘客要求「八五的」接載。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載3張圖片，其中一張顯示自己駕駛正價的士，由大角咀亮賢居前往觀塘鴻圖道42號華寶中心，但備註寫有「85」，相信要求「八五折的士」接載，另外兩張相片則是涉事男乘客，沒有打格處理，樓主指車資應是103元，但乘客指「備註咗，成日都係咁落 Order !」。樓主沒有交代最後收取多少車資，但如果經「八五折」後，車資經四捨五入後是88元，換言之，樓主收少15元。

樓主不忿該名乘客態度，於是公開其容貌。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

多名網民批評涉事乘客表達不清，笑問是否「睇表加85」、「乜叫85？85倍？85蚊加 85？」、「師兄見你出正價先接你，你備註85，玩人咩？」，亦有網民指「事實上乘客落單嗰個介面，係出千足金（正價）嘅介面，千足金係黃色字，85折係白色，apps裏面又有得揀係咪淨係顯示千足金，只有怪司機冇睇備註，睇到備註嘅你有權選擇唔上，但係你唔可以出樣去公審人」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）