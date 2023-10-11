港媽搭的士指付$500鈔　司機稱只收到$100　報警查車cam後續係咁

用現金消費，雙方最好確定已付和找續金額。一名港媽在網上圖文並茂大呻，日前乘搭的士接小朋友放學，抵達目的地後見車資是56元，於是遞上一張500元紙幣，司機只找續44元便叫她下車。港媽重申以500元鈔支付，但司機卻大聲稱她只遞上100元紙幣，雙方爭論後，港媽決定報警。

警員到場發現的士「車cam」未能拍攝車內情況，難以證明港媽所言。不少網民則見到相中司機銀包懷疑有一張500元紙幣，未知是否屬於港媽，建議她下次遞上500元紙幣前講明，以保障自己。



警方到場調查。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」上載有關圖片，但用emoji遮掩眾人容貌，她表示，昨日（10日）下午大約3時，由於趕時間接小朋友放學，所以乘搭的士。當的士抵達學校後，樓主見到車資是56元，由於沒有足夠「散紙」，所以從銀包取出1張500元紙幣，由於金額較大，所以她再三確認才付款，司機接過後數錢找續。

的士「車cam」 沒有拍攝到車內情況。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

樓主等待時順便望向外面，留意小朋友是否已放學，然後司機遞上44元，她以為對方先遞上零錢，坐了數秒繼續等候對方支付剩下400元，豈料司機叫她下車。樓主於是表示剛才付上500元，但司機大聲表示她只支付100元，雙方爭執數句後，樓主報警求助。

警員接報到場了解，發現的士「車cam」 沒有拍攝到車內情況，各自詢問雙方案發經過。樓主見到司機取出銀包，展示給警員觀看，最後警員向樓主提供報案編號。樓主事後坦言心情好壓抑，反問「係唔係下次搭的士，見到部的士冇cam，都可以大大聲咁話，我已經畀咗車錢？然後阿sir就畀個報案編號司機就okay？」。

有網民留意到司機銀包懷疑有一張500元紙幣，留言指「肯定係銀包嗰張$500」。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

帖文引不少網民討論，不少人認為樓主「說漏了一句『呢張系五百蚊』」，亦有人笑言「咪叫差佬拉埋個司機去差館落口供囉，玩返佢兩三個鐘，等佢做唔到生意都好吖，個司機度過唔着數或者會嘔返出黎 ，你拖得佢超過3個鐘佢嘅成本已經要嘔突」。有網民留意到相中司機銀包懷疑有一張500元紙幣，留言懷疑「係銀包嗰張$500」。

（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）