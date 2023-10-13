3女遊客搭的士　付錢下車後司機連篋帶車駛走　警查CCTV後續咁樣

啟德郵輪碼頭再有郵輪停泊，不少旅客抵港旅遊。1名港女在網上大呻，3名女親戚日前來港旅行，帶齊行李乘搭的士離開碼頭，抵達目的地後支付車資，3人下車等候司機打開車尾箱取回行李，但的士卻連篋帶車駛走，當中表妹記得車牌報警，警方事後找到涉事司機，但對方否認事件，聲稱她們已經司取回行李篋，警方翻查現場一帶閉路電視，剛巧鏡頭未能拍下事發一刻，港女提醒眾人「先取回行李後再付款，這樣可以避免損失」。有網民質疑司機為何會偷取行李，質疑事件真確性，港女亦上載報案編號，其他網民指出「䅁都報咗，話人屈的士司機嘅，唔該收返你的言論」。



樓主表示，涉事的士司機矢口否認，令到其3名女親戚損失行李。（資料圖片）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」表示，日前阿姨、表妹和其女兒一行3人乘搭郵輪來港旅遊，抵達啟德郵輪碼頭後，3人帶齊行李篋乘搭的士尋找樓主相聚，到達目的地後，3人付款下車，當中表妹叫司機打開車尾箱，以便取回行李，但司機關上車門後立即駕車離開。

表妹追車不果，但及時記下的士車牌，於是報警，警員接報調查，事後找到涉事的士，但車內沒有相關行李篋，司機聲稱她們已經取回行李篋，警員翻查現場一帶閉路電視紀錄，但鏡頭沒有拍到下車畫面，暫時沒有證據顯示司機搶走行李。

樓主提醒抵港遊客，先向的士司機取回行李才付款。（示意圖/Getty Images）

樓主提醒「所有來香港的遊客都能注意」，如果在車尾箱放有行李，「可以先取回行李後再付款，這樣可以避免損失」。

帖文引來不少網民質疑，「偷行李？ 呢個係咪笑話嚟㗎？」、「要你件行李托咩？」、「你講乜野都得！死冇對證！」亦有人要求樓主展示報案號碼卡，樓主其後上載報案編號以作證明，其他網民則指出「䅁都報咗，話人屈的士司機嘅，唔該收返你的言論」、「應該拎咗嘢先畀錢，等佢冇得開車」。

（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）