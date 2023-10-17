洗澡時身體這3個位置切勿忘記清洗！醫生警告：易感染超級細菌

洗澡是眾人的日常慣例，但其中卻藏有不少需要特別注意的地方。



據外媒報導，一名國外女醫生近期發布影片，直指多數人洗澡時，經常遺忘三個容易藏污納垢的地方，並示警這些地方其實容易被超級細菌「MRSA」感染。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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據《每日星報》報導，國外一名皮膚科醫生林賽祖布里茨基（Lindsey Zubritsky）近期在TikTok發布短片，點出大眾洗澡時常遺忘的三處身體部位。第一個常被遺漏的地方是耳朵後面，祖布里茨基表示該處是皮屑容易脫落、堆積的區域。她也告訴眾人如何確認耳朵後面是否藏有髒污，即用手指輕輕擦拭該處，「如果發現有異味，或是感覺到有東西在那，那就代表你該多洗幾次」。

第二個則是肚臍處，祖布里茨基指出肚臍容易藏污納垢，「汗水、皮屑等髒污都會在這裡堆積」。她更示警，如果長時間不清潔，很有可能形成「臍石」，即皮脂、角蛋白積聚成一顆「堅硬光滑的球」，須由醫生取出。

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祖布里茨基最後提及應留意清潔的地方，還包括指甲，她表示日常應該要多使用指甲刷清潔，不能等到發現有明顯污垢時才處理，「洗澡時，刷子要刷到指甲下面，清除污垢、皮膚碎屑等」。祖布里茨基同時在Instagram發文指出，耳朵後面、肚臍處以及指甲下面，皆是容易被MRSA等細菌感染的地方，因此務必每天都清洗。據報導，超級細菌「MRSA」在皮膚上時無害，但若身體出現傷口，導致此細菌進入體內，將危害身體，需立即使用抗生素治療。

對此，有網友直呼「我忘了我的肚臍」、「太令人吃驚了！」、「我沒清耳朵後面」。有些人則開心表示自己都有做到，「我每天都洗」、「幸好我從小就被教導要清洗這些地方」、「我以為這是常識」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】