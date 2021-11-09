沖涼都會「沖錯」？3個洗澡常識你一定要知！同場加映6大洗頭禁忌

一定很多人都有聽過「洗澡時不要先洗頭」的觀念，但應該還是有網友仍然遵從「從上到下」的洗澡順序吧？先前就有網傳謠言瘋傳「洗澡不要先洗頭，錯誤的沐浴方式，我們可能會中風或者偏頭痛」一事，但其實這個論點並非完全正確喔！



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到底為何總說洗澡不能先洗頭呢？

秋季之後，氣溫降低，導致人體血管壁的輕度收縮，使血管變脆弱。這對於心血管疾病患者來說，當血壓偏高、血管狹窄，再加上血管壁的收縮，危險度就提高了。若選擇在秋冬之際先洗頭時，會讓血液一下子就集聚到頭部，會導致頭部血流不暢，進而誘發不測。

在「台灣事實查核中心」中也有相關的查核報告，會導致中風的關鍵是在於「溫差」，並非順序。台北榮民總醫院神經醫學中心腦血管科主治醫師林浚仁指出，如果在很冷的冬天突然沖熱水，血管一下子放鬆，有可能導致血液分布突然劇烈改變，造成昏厥、摔倒，但這不屬於腦中風。

反之，若天氣很熱突然沖冷水，導致血管突然收縮，血壓一下子衝高，雖然可能性很低，但還是有可能造成腦出血，關鍵就在於溫差。

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正確洗澡順序

確實正確的洗澡順序還是建議從上到下的方式，畢竟這樣的洗澡順序才能防止洗沐品沒沖洗乾淨，對於身體健康的朋友而言，其實只要把水溫調整適中，不管要先從哪部位開始，先洗頭也沒關係哦！但對於心血管疾病患者來說，應該先洗臉再沖洗四肢，待身體適應溫度後，再沖洗身體軀幹，最後才是洗頭。

飯後適不適合洗澡？

吃飽飯後想立刻洗澡嗎？這真的會讓腸胃不消化哦，長期習慣這樣的模式，恐怕還會影響到健康呢！吃完食物後經胃消化大概需要兩個小時，若不急的話，建議等胃把所有食物，或大部分食物消化完再洗澡。

洗澡時間其實不宜過長，最好控制在20分鐘左右，最重要的是要保證室內空氣流通，避免水蒸氣過多導致缺氧。

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