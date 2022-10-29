懶人發明｜日本研發新一代「自動洗澡機」 瞓低就沖乾淨仲可減壓
撰文：DailyView網路溫度計
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幾乎每個人都會有「懶得洗澡」的時候，尤其在上班上課累了一整天後，回到家許多人都只想躺著休息，想到還得洗澡才能上床睡覺，就覺得超級麻煩，也常會有人幻想要是有「自動洗澡機」就好了。
如今這個願望可能在不久後就會實現！日本有公司已經著手研發一款「自動洗澡機」，預計在2025年亮相。
這款研發中的自動洗澡機（人間洗濯機）不是用刷子刷背的，快看看有哪些特別功能吧👇👇👇
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新型自動洗澡機 不只洗澡還有舒壓模式
大阪企業「サイエンス」向來以各種新型態的科技花灑頭聞名，近期他們研發出一款新型自動洗澡機（人間洗濯機），只要躺到機器內就可以將身體洗淨，不只是懶人們的福音，對於許多行動不便的人而言更是一項重要的發明。
該款自動洗澡機不只有超聲波清洗功能，還有人工智能感應，能夠讀取脈搏判斷人體的壓力數值，量身打造出最適合當下身體狀況的舒壓模式，溫度、香味和螢幕畫面都能夠根據各種情況變換，不只是幫你洗澡，還能達到放鬆身心的效果。
50年前已有自動洗澡機？還有真人示範？看看了解👇👇👇
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1970年就有第一代自動洗澡機！新款機型預計2025年問世
該款自動洗澡機目前在研發階段，預計在2025年的大阪萬國博覽會上公開亮相。此機器的問世可能會帶來另一種全新的生活模式，聽起來充滿科技與未來感的發明，也在日本引發民眾熱議。
其實「自動洗澡機」早在多年前就已有人投入研發，在1970年的大阪萬博會上，知名電器公司「三洋電機 SANYO」曾推出過一款自動洗澡機。雖然當時的技術不像現在這麼成熟，但卻給サイエンス的社長青山恭明帶來啟發，認為這是未來潮流趨勢的他，以此機器為基礎讓公司進行改良設計，研發出了新一代的自動洗澡機。時隔超過50年，新款自動洗澡機的功能也更加完善，讓人非常期待這項跨時代的發明正式問世時會是什麼樣子。
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