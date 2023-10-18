你呃人！女生買芋泥「爆漿」麵包　搣開驚見「芋泥痘痘」笑死網民

「圖片只供參考」經常被用作形容圖片與現實不符情況，但這次也着實太離譜了吧？而內地日前有女生購買芋泥味的「爆漿麵包」，不過扯開包身後不只沒有「爆漿」，卻驚見芋泥醬細小得如黃豆般，讓她苦笑「沒想到裏面的餡料是一個『芋泥豆』」。事後網民都笑稱「第一口沒咬着，第二口餡就過去了」、「芋泥痘痘」；同時引來其他消費者分享類似的「被騙」經歷。



內地有女生購買芋泥味爆漿麵包，惟扯開包身只看到內餡小如黃豆般。（微博影片截圖）

內媒報道，安徽1名王姓女生日前於住處附近的商店購買1個芋泥味，名稱是「爆漿」的麵包，不過當她享用時，看到包內餡料卻非常傻眼。王女當時被包裝上的示意圖吸引，覺得味道應該不錯，便付款購買回家，不料當她拆開包裝撕開麵包，「爆漿」沒有出現，更甚是看到芋泥醬餡僅如1顆黃豆般的大小，讓她無奈表示「沒想到裏面的餡料是1個『芋泥豆』」。不過她亦解釋，由於麵包格價不貴，並沒有因此生氣，單純覺得事情挺搞笑而已。

芋泥味麵包的包裝上標明「爆漿」字眼。（微博影片截圖）

事件曝光後，網民都揶揄「這漿會不會不小心流光了」、「還沒爆呢！等爆了就牛」、「芋泥痘痘」、「第一口沒咬着，第二口餡就過去了」、「圖片只供參考」、「根本等於沒芋泥」、「幸好也不貴，笑死」。亦有留言分享其他「被騙」經歷，「我買過一種優格（Yogurt）爆漿麻花（中國人氣小吃，內餡用優格製成，外皮炸至金黃酥脆，麵皮綿軟），一點優格都沒有，可能沒來得及放進麻花，優格就暴走了吧」。

（微博）