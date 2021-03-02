食客投訴BEANS圓形窩夫違商品說明條例　網民： 老婆餅無送老婆

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-02 18:19

【BEANS / Café / Waffle / 海關】提起窩夫，相信很多人也會想到格仔形狀的鬆餅，不過窩夫絕非只有方形款式。近日有餐廳於facebook專頁發文，指有食客向海關投訴，店方提供的窩夫為圓形而非格仔形狀，認為餐廳的產品違反商品說明條例，引起網民熱烈討論。

本地餐廳「Beans」2於facebook專頁發文，指有食客投訴旗下德福廣場分店供應的窩夫為圓形而非格仔形狀，認為有違反商品說明條例之嫌。（fb「「BEANS Coffee. Dessert. Light meal」圖片）

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本地西餐廳「BEANS Coffee. Dessert. Light meal」於facebook專頁發文，指昨日（1日）中午有海關人員到位於德福廣場的分店，處理1宗懷疑違反商品說明條例的投訴。

餐廳於帖文指，投訴人向海關稱「窩夫應當是格仔形狀」，指店方供應的窩夫為圓形，因此有違反商品說明條例之嫌。餐廳負責人了解事件後，反問海關人員：「點解窩夫一定係格仔形狀呢？」對方遂表示理解然後離去。

餐廳接到投訴後反駁：「點解窩夫一定係格仔形狀呢？」海關人員表示理解然後離去。（GoogleMaps圖片）

餐廳無奈指，「本店強烈勸喻投訴人與職員聯絡，共商窩夫之定義」，又附上「#菠蘿包沒有菠蘿」、「#京都骨來自日本」、「#揚州沒有揚州炒飯」、「#瑞士沒有瑞士雞翼」及「#螞蟻上樹沒有螞蟻」等標籤。

帖文引起網民熱議，不少人也對相關投訴感到難以置信，「點解海關會接受並且進行實地調查嘅」、「表示理解的海關人員應該也很無奈」、「想問個投訴人多士應該係正方形定三角形？長方形、圓形或五角形得唔得？你其實係想玩Beans定海關」。

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亦有網民有樣學樣，效法Beans的標籤留言，「老婆餅無送老婆，窩夫無送丈夫，雞蛋仔孵唔出雞仔，幽默真係有得監粗」、「豬仔包沒有豬仔」、「香港腳都唔係香港人先有啦」、「梳乎厘食完唔梳乎又去投訴」、「夫妻肺片最過癮，冇夫妻也冇肺片」。

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