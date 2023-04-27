雞扒免切反而要加錢？店家理由曝光　網民籲罷買：欺騙消費者！

雞扒切不切價格竟然有差異？



日前一名高雄網友在臉書社團「旗山大小事2.0」抱怨，當天想嚐鮮當地連鎖便當店的雞扒便當，招牌標註85元（台幣，下同），告訴店家雞扒不要切。

結果店家卻說不切要多加20元，讓網友感覺相當不合理。

店家解釋加錢理由後 網民疑是存心欺騙（點圖了解更多）：

+ 12

網友表示，商家招牌上雞扒便當標示85元，當場就問商家「不切為什麼要多加20元？」，等於一個不切的雞扒便當變相漲價到105元，商家卻回應「雞扒不切是單點價格，所以標價叫做『僅供參考』」，讓網友聽得超級傻眼！

消息引發熱議後，店家也出面澄清，如果雞扒不切的話，會用單點的價格來算，至於「雞扒便當」則是按克數來秤重，所以才會有價差。

【同場加映】台灣旅遊注意｜網瘋傳小販詐騙手法 如魔術師「變走銀紙」再屈客（點擊放大瀏覽）：

+ 21

業者表示，店裡有單點雞扒和雞扒便當，單點雞扒肉量是240克，但便當裡的雞扒只有180克，而整塊重達240克的雞扒因為太大了，塞不進去便當盒裡，因此消費者如果點便當，雞扒本來就不給整塊。

業者也說，櫃枱就有貼公告表示「雞扒便當肉量約180克」，但仍然引發民眾誤會。

【同場加映】女網友住台北旅館後驚見流出「偷拍沖涼片」 網民提更恐怖猜測（點擊放大瀏覽）：

+ 17

網友對商家的解釋仍然一頭霧水，在臉書社團上表示「這是什麼邏輯？」、「遇到這種情形，有點欺騙消費者的感覺，所以下次不會再去購買」。網友說，如果雞扒不切是單點價格，商家應該直接在招牌上註明清楚，以免引起誤會。

也有人分享經驗，之前買也是吃驚，過一陣子才看到公告，至少商家之後有標註雞扒便當重量約幾克，但仍表示之後都去買別家了。

延伸閱讀：

男收罰單不爽開嗆「烏龜車還檢舉別人」 網反酸：你好意思？

網紅點出台灣3大亂象直言「我不喜歡」 網友大讚：中肯

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】