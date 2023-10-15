咖哩牛腩味道唔同昨日？女食客向食環投訴　網民斥無理：明玩嘢！

餸菜名字雖然一樣，但沒可能每日都一樣味道吧？石硤尾1間餐廳在網上發文表示，早前有1名女顧客點選兩餸飯，當中包括咖喱牛腩及避風塘雞翼，卻投訴指咖喱味和前一日味道不同。由於餐廳指前一天沒有煮咖哩，同事無法提供令食客滿意的解釋，於是她向食環署投訴，令食環署要派衛生督察到來調查。



餐廳在網上慨嘆很難做到「同一款菜式，百份百同一款味」，廚師亦無可能不休息，同時明白衛生督察奉命行事，被迫加班調查，對此稱抱歉及感到無奈。網民笑言「原來味道唔同咗都可以報食環，咁我舉報我老婆」、「無理取鬧」、「明玩嘢」。



食環署衛生督察收到投訴後，奉命行事被迫加班調查。（涉事餐廳facebook圖片）

涉事餐廳位於石硤尾邨，日前在facebook表示，根據閉路電視紀錄，本月12日（周四）中午，有1名女顧客乘坐白色凌志房車，前來餐廳點選咖喱牛腩及避風塘雞翼兩餸飯，但她向店員投訴「為何咖喱味同昨日食嘅咖喱味唔同？」，但由於餐廳之前一天根本沒有煮咖喱，所以職員無法給予令對方滿意的解釋。

翌日晚上，食環署1名衛生督察到場了解，稱收到該名女客人的投訴，所以到店內調查。老闆和廚師解釋，以小店能力，「無法做到烹調每一道菜，每次都可以百份百同一款味道，只能確保衛生情況合符法例要求」，巡查期間，衛生督察沒有發現任何違規情況或被扣分。

女顧客點選兩餸飯，當中包括咖喱牛腩及避風塘雞翼，卻投訴指咖喱味和前一日味道不同，但餐廳前一天並沒有煮咖哩。（《逃避雖可恥但有用》電視截圖）

餐廳慨嘆只是小店，若客戶每次到來要求同一款菜式百份百同味道，「恕我哋無法做到」而且廚師無可能不放例假休息，「希望各尊貴客戶，理解我哋能力」，對於當日督察奉命行事被迫加班調查，餐廳表示理解，為此表示抱歉及無奈。

帖文引來不少網民留言「原來味道唔同咗都可以報食環，咁我舉報我老婆」、「五星級大廚都未必次次煮到一樣味啦」、「其實自己屋企煮都未必每次一模一樣」、「存心搞事」、「明玩嘢」。

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