網民打開杯麵「驚見調味包疑曾被拆開」：不敢吃了！內行人揭原因

天氣轉涼，想來碗熱呼呼的杯麵，卻發現有被拆開的痕跡，總會讓人倒胃口，日前有位台灣網民表示，他久違的想吃碗杯麵，結果要倒入最後一包調味包時，發現有被撕開的痕跡，而且用膠帶黏起來了，讓他有衛生疑慮，最後「拿回超商辦理退貨」。



一名網民在臉書社團「爆怨2公社」表示，他久違的想要吃杯麵，結果加了許多調味料，要倒入最後一包調味包時，發現「上面黏著膠帶」，看起來是調味包被撕開過後，又用膠帶黏起來的痕跡，讓原PO無奈表示「不敢吃了！原本杯麵外包裝無損，但看到調味包有使用痕跡後，只好拿回超商辦理退貨了」。

【圖輯】點圖放大看疑似曾被拆開的調味包及網民看法👇👇👇

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對此，有網民回應「生產線還有人工的環節？有點扯」、「外面包裝膜完整，紙蓋也是貼合的，怎麼會這樣？」、「我在超商也買過2次這種狀態，後來直接丟掉」、「工廠的做法應該是把出錯鋁箔調味包丟掉，而不是讓客人有食安疑慮」、「那是自動切料包機，讓A欄調料包跟B欄調料包銜接，用膠帶做接點，所以正常是不會有破洞」、「工廠自動包裝機的鋁箔用完，黏膠帶銜接新的斷面而已，一般來說操作員會用紅色的（膠帶）才能挑出銜接點，機台切割機熱度應該是可以防範黏不住的問題，有疑慮就退貨」。

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