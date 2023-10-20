「白天鵝的士」機場去尖沙咀收$678疑劏客　車廂如風水陣另成焦點

港府強調要向世界「說好香港故事」，但「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」。有港男上載於的士車廂拍攝的圖片，並表示有1名泰國異性朋友從機場抵港，乘搭的士前往尖沙咀。當抵達目的地後，司機索價535元，樓主朋友支付1,000元，卻只獲找續322元，變相實收678元。樓主得知事件後批評司機「蝦遊客」、「祝早日被人拉」，不少網民亦質疑司機多收車費，「機場過去尖沙咀，計埋行李畀盡都300蚊左右啦，邊有可能500幾蚊呀？」，亦有人留意到的士內全個車貼滿白天鵝圖案，加上司機龐克風格髮型，笑言「車入面改到風水劏客陣咁」。



涉事的士全個車頂貼滿白天鵝圖案，加上司機龐克風格髮型，令網民笑言擺下風水陣劏客。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文，指有1位從泰國女性朋友日前乘搭飛機到港，從機場乘搭的士前往尖沙咀。樓主指，朋友與司機在車程中一直相安無事，但抵達目的地後，司機竟然索價535元，朋友支付1,000元後，司機更只找續322元，所以實際車資是678元。朋友事後告訴樓主，並將相關的士照片傳送給他，樓主知道朋友被「搵笨」，大怒上載照片，批評涉事的士司機「蝦遊客」、「祝早日被人拉」。

帖文引來多名網民討論，紛紛質疑司機多收車費，「機場過去尖沙咀，計埋行李畀盡都300蚊左右啦，邊有可能500幾蚊呀？」、「有冇證據？有證據就告佢，唔好等！」。亦有人留意到的士內全個車頂貼滿白天鵝圖案，加上司機龐克風格髮型，笑言「唔係邊有錢整到咁靚」、「車入面改到風水劏客陣咁」、「哥德式天鵝圖案蠶絲質地，一個傳奇類的車頂蓬，再配有一個龐克風格的士佬，你呢張相嘅價值不容小襯，可以考慮拎去蘇富比問下價」，更有人留意到司機旁邊扶手箱設計不似一般的士，「中間仲有副棺材」、「成架靈車咁」。

根據機管局網站，由機場乘搭的士前往尖沙咀，車資大約265元。

（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）